انطلاق مهرجاني الأقصر والخرطوم للشعر نوفمبر المقبل

الشارقة (الاتحاد)

ينظم بيت الشعر بالأقصر في جنوب مصر مهرجاناً للشعر العربي في دورته الثانية في الفترة من 10 حتى الأحد 12 نوفمبر 2017، وتقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

يشارك في المهرجان شعراء من مصر والوطن العربي، وتقام فعاليات المهرجان بمقر بيت الشعر ومكتبة مصر العامة بالأقصر، حيث يتضمن برنامج المهرجان أمسيات وأصبوحات شعرية وحلقات بحثية ودراسية، وقد تم توجيه الدعوة لكبار الأدباء والمبدعين من مختلف المحافظات المصرية وبلدان عربية عدة لحضور فعاليات المهرجان، حيث يبدأ البرنامج في يوم الافتتاح بعرض فيلم عن منجزات بيت الشعر خلال عام 2017، ويليه الكلمات الرسمية لكل من (وزارة الثقافة في مصر، محافظة الأقصر، بيت الشعر في الأقصر)، وتختتم فعاليات اليوم الأول بأمسية شعرية بمشاركة ستة شعراء يقدمها الشاعر حسن عامر، بالإضافة إلى فقرة موسيقية.

وتتواصل فعاليات المهرجان في اليوم الثاني بافتتاح التوسعة الجديدة لبيت الشعر في الأقصر وافتتاح معرض فني بعنوان (أبجد بين الضاد والنون)، بمشاركة (25) من فناني الفن التشكيلي والحروفيات للخط العربي بلوحات عددها 35 لوحة فنية، تليها جلسة بحثية بعنوان (فاروق شوشة بين الشعر ولغتنا الجميلة).

أما الفترة المسائية وبمقر بيت الشعر، فتعقد الجلسة البحثية الثانية بعنوان (تحديات الشعرية العربية)، بالإضافة إلى إضاءات نقدية حول إبداعات شباب شعراء بيت الشعر، وتختتم فعاليات اليوم الثاني بفقرة فنية من التراث الموسيقي العربي للفنان عبدالله جوهر وفرقة الموسيقى العربية.

وتتضمن فعاليات اليوم الثالث، جلسة بحثية صباحية بعنوان (إضاءات نقدية حول إبداعات شباب شعراء بيت الشعر)، يديرها الشاعر أشرف البولاقي، ويتحدث فيها كل من د. محمد عبدالرحمن الريحاني، د. كاميليا عبدالفتاح، د. مصطفى رجب، تليها أصبوحة شعرية يديرها الشاعر أحمد جمال مدني ويشارك فيها ستة شعراء. وتختتم فعاليات المهرجان في دورته الثانية في المسرح المكشوف بساحة معبد الأقصر بأمسية شعرية يديرها الشاعر محمد المتيم بمشاركة ستة شعراء، وعرض تراثي لفرقة قنا للفنون الشعبية، كما سيتم توزيع شهادات المشاركة للمشتركين في المهرجان.

كما ينطلق مهرجان الخرطوم للشعر العربي في دورته الأولى الذي ينظمه بيت الشعر في الخرطوم يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2017 ويستمر على مدى ثلاثة أيام، حيث يأتي المهرجان أسوة بمهرجانات الشعر العربي التي تنظمها بيوت الشعر بالبلدان العربية.

وصرح عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، بأن مهرجاني الأقصر والخرطوم للشعر العربي جاءا وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزيز الحراك الثقافي في البلدان العربية، حيث يشارك بذلك المبدعون من الشعراء ومن أجيال مختلفة ومدارس شعرية متنوعة، وذلك من خلال فعاليات وتنظيم برامج تهدف إلى بناء الإنسان والارتقاء بفكره.