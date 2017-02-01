يوسف العربي (دبي)

تصدرت «طيران الإمارات» و«اتصالات» العلامات التجارية في الإمارات من حيث القيمة للعام، بحسب مؤشر «جلوبال 500» لعام 2017، الصادر عن مؤسسة «براند فاينانس» العالمية المتخصصة في تقويم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

وأظهرت نتائج المؤشر الذي اطلعت «الاتحاد» على نتائجه، أن «طيران الإمارات» جاءت في المرتبة رقم 264 عالمياً بقيمة 22.4 مليار درهم (6.1 مليار دولار)، وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط، وارتفاع قيمة الدولار، والاقتصاد المتباطئ الذي أثر على ثقة المستهلك وإقباله على السفر جواً.

وحافظت الشركة على مركزها كأكثر العلامات التجارية قيمة في دولة الإمارات، وأرجع التقرير ذلك إلى تنوع خدمات الناقلة، ونهجها الذي يضع العميل في مقدمة الأولويات وشبكة وجهاتها العالمية الواسعة.

وسجلت الشركة 87 نقطة من أصل 100 نقطة على مؤشر قوة العلامة التجارية في عام 2017 مقارنةً مع 85 نقطة عام 2016، وهو ما جعلها تحصل على تصنيف AAA مرةً أخرى.