توقيع «سيمفونية البشر والحجر» 5 نوفمبر

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب حفل توقيع كتاب «سيمفونية البشر والحجر» للكاتب والباحث محمد مندور الذي صدر مؤخراً عن مؤسسة «بتانة» للنشر، وذلك في الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل 5 نوفمبر. يدور الكتاب حول آليات توظيف التراث لخدمة المجتمع، وكيفية تحقيق موارد كبيرة للدخل الاقتصادي من خلال التراث.

يقول المؤلف: «كيف نوظف التراث مع المحافظة عليه من أجل أن نعيش التاريخ وحكاياته، هي المعادلة التي يجب أن نهتم بها في مختلف دول عالمنا العربي بشكل أكثر ليكون تراثنا جزءاً من عملية التنمية المستدامة».

يحاول المؤلف وضع رؤية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التراث في آن واحد في إطار ما يسميه «مبدأ الحفاظ على البشر والأثر».