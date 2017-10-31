معرض «وثيقتي» بجناح «مركز حمدان بن محمد للتراث»

دبي (الاتحاد)

يشارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الدورة السادسة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2017 الذي تقام فعالياته في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 1 وحتى 11 نوفمبر المقبل.

وانطلاقاً من المعرض الذي يشكل «منصة فكرية في التبادل المعرفي والفكري والثقافي بين الشعوب والحضارات والثقافات، والتأكيد على أهمية الكتاب وأثره في نشر الوعي في المجتمع»، يواكب مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على الوجود في هذا المحفل الثقافي والأدبي للعام الرابع، ليرفد الثقافة التراثية بالمجتمع، مقدماً مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات والبطولات والمبادرات التعليمية، إضافة إلى عرض مجموعة الإصدارات الخاصة بالمركز.

وتبلغ إصدارات المركز المطبوعة والمسموعة 21 إصداراً.

وعقبت فاطمة الفلاسي، رئيس قسم المكتبات في المركز: «نركز في معرض الشارقة الدولي للكتاب على تعريف الجماهير بإصدارات المركز. كما يضم الجناح معرضاً مصغراً لمبادرة وثيقتي، حيث سيتم عرض مجموعة من الوثائق الأصلية، ومجموعة من الصور الملتقطة من بطولات فزاع التراثية».