سهيل المزروعي: الإمارات قدمت أسرع وأحدث برنامج نووي

بسام عبد السميع وهاشم المحمد (أبوظبي)

قال معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة: إن الإمارات قدمت أسرع وأحدث برنامج نووي في العالم، والذي استغرق 10 سنوات، موضحاً أن آخر برنامج نووي انضم إلى المنظومة العالمية كان قبل 15 عاماً، مشيداً بالمعايير والإجراءات التي استخدمتها الدولة في تنفيذ المشروع، مضيفاً سنطرح استراتيجية متكاملة للقطاع الصناعي والطاقة نحو اقتصاد مستدام وصناعة وطنية متطورة في الإمارات والدول العربية.

وأوضح، معاليه في تصريحات صحفية أمس، خلال المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الـ21 بأبوظبي أمس، أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة، وتقليل ثاني أكسيد الكربون، مشيراً إلى أن الإمارات من أقل الدول تلوثاً بسبب استخدام الغاز الطبيعي بنسبة كبيرة.

وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات الرسمية في مقدمتهم معالي الشيخة لبنى القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتابع المزروعي، «إن المؤتمر الوزاري الذي تستضيفه الإمارات حالياً هو الأول من نوعه في المنطقة، ويعقد بمشاركة 60 دولة، وعدد كبير من الوزراء، و700 خبير ومختص عالمي في القطاع، وهو ما يشير إلى ثقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دولة الإمارات».