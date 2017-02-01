«اتصالات» تدرس الخروج مـن سريـلانكا وتُراجع استثماراتها الخارجية

حوار - حسين الحمادي:

تدرس مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» الخروج من السوق السريلانكي خلال العام الجاري، في خطوة تأتي ضمن مراجعات تجريها الشركة لبعض استثماراتها في الأسواق صغيرة الحجم، وذلك بعد خروجها من السودان خلال العام الماضي.

وقال المهندس صالح عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، في حوار مع «الاتحاد»، إن «مراجعاتنا لاستثمارات المجموعة الخارجية دائمة ومستمرة، وبناء على هذه المراجعات، فقد خرجنا العام الماضي من السوق السوداني، وخلال العام الجاري قد نخرج من بعض الأسواق التي تعتبر صغيرة جداً، وندرس تحديداً الخروج من سريلانكا»، مؤكداً أن الأسواق الأخرى تحقق نتائج مُرضية حالياً.

أكد العبدولي أن استراتيجية المجموعة خلال 2017، ستنصبّ على التركيز على الأسواق القائمة التي تعمل فيها، ودعمها من خلال خلق نوع من التوافق والانسجام في ما بينها، وبالشكل الذي يسهم في نمو محفظة أعمال «اتصالات» الحالية، ويعزز في الوقت نفسه ريادتها في تلك الأسواق.

ولا يعني ذلك أن فكرة التوسع الجغرافي والاستحواذ على استثمارات جديدة لم تعد مطروحة، وقال العبدولي «تعمل مجموعة اتصالات حالياً في 17 سوقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتواصل المجموعة تطوير عملياتها لتحقيق أفضل نتائج ممكنة في هذه الأسواق، ونحن مستعدون لأي فرص ملائمة للاستثمار في أسواق جديدة»، مؤكداً «نحن في الواقع نواصل مراقبة ودراسة أي فرص استثمارية ملائمة واقتناصها».