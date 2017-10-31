أنا جابريل فرنـانـدو

عرضٌ جادٌ من الإمارات، نادي حتا يريد التعاقد معك وأرسل عرضاً جيداً يواكب طموحاتك الفنية والمالية، يجب أن نتحدث فوراً.. كان هذا مضمون رسالة وصلتني عبر الهاتف المحمول من وكيل أعمالي، لتدور داخل رأسي أفكار عديدة، هل يمكن أن أنجح مرة أخرى في المنطقة العربية، بعد المشوار الذي لم يحالفني فيه التوفيق مع الفيصلي السعودي، أم أن الظروف ستكون مختلفة هذه المرة.
مررت الصيف الماضي بقرار مصيري لتحديد وجهتي، أدركت تماماً أن استمراري في البرازيل لن يضيف المزيد لي حالياً، فيما يعني الذهاب للعب في دوري الخليج العربي فرصة جديدة وأنا بعمر الـ29 سنة، لا يجب أن تفوت هذا العرض، لكن تجربتي في الدوري السعودي لم تكن موفقة، مشاركة لدقائق ورحيل سريع دون أن أترك بصمتي، هل يختلف الأمر في الإمارات؟ سؤال وجهته لنفسي ولم أجد لدي إجابة.
اتخذت القرار بالموافقة على عرض حتا، الجميع أخبرني عن الروح القوية التي تجمع الفريق، لكن على أرض الواقع وجدت الأمر أكثر من ذلك وكأنني انضممت إلى أسرة جديدة، الروابط قوية والكل يريد هدفاً واحداً، هذا ما لمسته في فترة التحضيرات، ربما لاحظ الكادر التدريبي والإداري أن حماسي كان زائداً في فترة المعسكر، لكنهم لم يدركوا أنني أخوض تحدياً لإثبات الذات.
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