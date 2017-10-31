«عنابي السلة الثلاثية» وصيفاً في نهائيات جولات العالم

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

حل فريق الوحدة للسلة الثلاثية وصيفاً على العالم بعد خسارته المباراة الختامية بنهائيات جولات العالم التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين، التي اختتمت أمس الأول، بعد مباراة دراماتيكية حسمها فريق زامون الصربي في آخر ثماني ثوان برمية ثنائية ليفوز 19 مقابل 17 للوحدة الذي كان متقدماً حتى قبل 12 ثانية من نهاية اللقاء.

وكان فريق الوحدة قد وصل إلى نهائي البطولة بعد فوزه في مبارياته الأربع الأولى على كاركاو البولندي وكرانج الكرواتي وليمان الصربي، ثم بيران السلوفيني، ليتأهل عن جدارة إلى المباراة النهائية التي قدم فيها أفضل مستوياته هذا الموسم، لكن ذلك لم يشفع له أمام زامون الذي نجح في قلب تأخره وفاز باللقب في الثواني الأخيرة في ختام موسم السلة الثلاثية هذا العام، والذي يعاود الانطلاق من جديد في أبريل المقبل. وتأهل عنابي السلة الذي سبق له تحقيق اللقب العالمي عامي 2014 و2015، إلى النهائيات في بكين بعد فوزه بثلاث بطولات للأساتذة في كندا واليابان والتشيك بجانب بطولة التحدي يوليو وأغسطس الماضي، ويضم عنابي السلة الثلاثية نخبة من المحترفين يقودها أحد أبرز نجوم اللعبة الصربي دوشان بولت وبجانبه مواطنوه دان مايستوروفيتش، ماركوس ديرو، ماركوس سافج. وعبر خالد الهنائي رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية الذي قاد بعثة الفريق في الصين عن حزنه لهذه الخسارة غير المنصفة، خاصة أن الوحدة كان الطرف الأفضل في المباراة النهائية بشهادة الجميع، وتفصله ثوان قليلة فقط من حسمه المواجهة، لكن رمية ثنائية لم تكن في الحسبان حولت النتيجة ولم يكن أمام الفريق فرصة للتعويض، ليكون بطلاً غير متوج بحلوله ثانياً. وقال: رغم خسارة النهائي فإننا سعداء بما قدمه الفريق الذي كسب الاحترام، ونأمل أن يتمكن الفريق من التعويض في الموسم الجديد خاصة أنه يضم نخبة من اللاعبين المحترفين ويعتبرون من الأبرز في هذه اللعبة عالمياً.