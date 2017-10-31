مهرجان «بينك بولو» يقص شريط موسم غنتوت الجمعة

مصطفى الديب (أبوظبي)
تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، مساء الجمعة المقبل، مهرجان «بينك بولو» الخيري لدعم مرضى سرطان الثدي، ويأتي المهرجان في إطار الدور الدائم للنادي في دعم المبادرات المجتمعية التي تصب في صالح مختلف الفئات التي تتعايش على أرض الإمارات، كما أنه يدخل كأول حدث في روزنامة النادي للموسم الجديد.
جاء الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بفندق جنة برج السراب بالعاصمة أبوظبي، بحضور الشيخة عائشة بنت راشد المعلا، وسعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، ونعمة عماد درويش، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات جنة، ونيراج تكشانداني، المدير المالي لمجموعة كلوب أباريل، ومروان السبع، مساعد مدير عام شركة سيارات مازيراتي، بريمير موتورز، والدكتور فارون كاتيال، المدير الإقليمي لمجموعة مستشفيات ميديور، وجاسون هوجس، مدير المبيعات إي دي أس سيكيوريتيز، وعبد الله بن دسمال، لاعب منتخب البولو الإماراتي وقائد فريق نادي غنتوت الوردي.
وأعربت الشيخة عائشة بنت راشد المعلا عن سعادتها بالمشاركة الواسعة من مختلف المؤسسات لدعم الحدث، مؤكدة أن سرطان الثدي مرض يجب التوعية منه بشتى الطرق، ولن تكون هناك طريقة أنسب من الفعاليات الرياضية المجتمعية، مثلما يحدث من نادي غنتوت للبولو، مؤكدة أن النادي يقوم بدوره على أكمل وجه في هذا السياق.
ووجه سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، الشكر للجميع على التواجد والمشاركة في هذا الحدث الخيري، ونقل تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان للجميع، وأعلن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحفي، حيث أكد مشاركة الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد في الحدث من خلال قيادتها لفريق السيدات الذي سوف يواجه فريق الإمارات للرجال في حدث هو الأول من نوعه، بوجود فريق نسائي خالص. وأعلن سعيد بن حوفان المنصوري تفاصيل الحدث، وأوضح أن أبواب النادي مفتوحة بالمجان أمام الجماهير، مؤكداً أن الحدث يتضمن العديد من الفقرات الترفيهية التي أعدها النادي بالتعاون مع الجهات الراعية والجهات المساهمة، ويتضمن العديد من الفقرات التي تتناسب وكل أفراد العائلة.
وأشار إلى وجود فحص طبي مجاني بالعيادة الوردية التي تفتح أبوابها للجمهور من الساعة الثانية ظهراً، وبازار الحديقة الوردية، كما سيتم تنظيم ورش عمل، ومحطات تجميل، وأزياء وهدايا تذكارية، بجانب افتتاح فعاليات الحديقة الوردية الترفيهية للأطفال، حيث تقام بها فعاليات للأطفال ومسرح للطفل والاستمتاع بعروض شرطة دبي التي تسهم دائماً في إنجاح مهرجانات نادي غنتوت، وهناك عرض للأزياء مقدم من شركة «أياسو»، ثم عروض سكاي دايف الجوية التي تحبس الأنفاس، كما يتضمن البرنامج بعض استعراضات البالونات الوردية التي ستغطى سماء غنتوت بالألوان الزاهية لتفرح الصغار والكبار ومعرض «إشراقات سعودية» بمشاركة رسامات سعوديات، وكثير من العروض والمفاجآت التي يمكن أن يستمع بها الجمهور. وتمنى أن يحقق مهرجان «اليوم الوردي» النجاح المنشود، دعماً للأعمال الخيرية التي يحرص النادي تنظيمها، مواصلة للنجاحات التي تحققت خلال البطولات الماضية، والذي يأتي ضمن احتفالية البلاد بعام الخير. وأشاد مروان السبع، نائب الرئيس لشركة بريمير موتورز، بافتتاح الموسم وبطولة اليوم الوردي قائلاً: «يسعدنا أن نواصل دعمنا لنادي غنتوت للسنة الثانية على التوالي بصفتنا راعي السيارات الحصري لأجندة هذا الموسم، لا يقتصر دورنا فقط كوننا وكيلاً لسيارات مازيراتي في إمارة أبوظبي، ولكن يقع على عاتقنا دعم المبادرات السامية التي تتجلى فيها معاني الإنسانية والخير وترسم الأمل والابتسامة على المُحيا»، مؤكداً أن «تلك المبادرات ليست بالغريبة على دولة ارتسمت الخير والعطاء نهجاً لها وليست بالجديدة على إدارة نادي غنتوت، بفضل دعم ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وتعد فاعلية البولو الوردي تتويجاً لسلسلة طويلة من حملات التوعية التي أطلقها نادي غنتوت في مختلف المؤسسات التعليمية والتي سوف تساعد بالتأكيد للفت الانتباه إلى ذلك المرض وسبل الوقاية منه». ... المزيد