مهرجان «بينك بولو» يقص شريط موسم غنتوت الجمعة

مصطفى الديب (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، مساء الجمعة المقبل، مهرجان «بينك بولو» الخيري لدعم مرضى سرطان الثدي، ويأتي المهرجان في إطار الدور الدائم للنادي في دعم المبادرات المجتمعية التي تصب في صالح مختلف الفئات التي تتعايش على أرض الإمارات، كما أنه يدخل كأول حدث في روزنامة النادي للموسم الجديد.

جاء الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بفندق جنة برج السراب بالعاصمة أبوظبي، بحضور الشيخة عائشة بنت راشد المعلا، وسعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، ونعمة عماد درويش، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات جنة، ونيراج تكشانداني، المدير المالي لمجموعة كلوب أباريل، ومروان السبع، مساعد مدير عام شركة سيارات مازيراتي، بريمير موتورز، والدكتور فارون كاتيال، المدير الإقليمي لمجموعة مستشفيات ميديور، وجاسون هوجس، مدير المبيعات إي دي أس سيكيوريتيز، وعبد الله بن دسمال، لاعب منتخب البولو الإماراتي وقائد فريق نادي غنتوت الوردي.

وأعربت الشيخة عائشة بنت راشد المعلا عن سعادتها بالمشاركة الواسعة من مختلف المؤسسات لدعم الحدث، مؤكدة أن سرطان الثدي مرض يجب التوعية منه بشتى الطرق، ولن تكون هناك طريقة أنسب من الفعاليات الرياضية المجتمعية، مثلما يحدث من نادي غنتوت للبولو، مؤكدة أن النادي يقوم بدوره على أكمل وجه في هذا السياق.

ووجه سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، الشكر للجميع على التواجد والمشاركة في هذا الحدث الخيري، ونقل تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان للجميع، وأعلن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحفي، حيث أكد مشاركة الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد في الحدث من خلال قيادتها لفريق السيدات الذي سوف يواجه فريق الإمارات للرجال في حدث هو الأول من نوعه، بوجود فريق نسائي خالص. وأعلن سعيد بن حوفان المنصوري تفاصيل الحدث، وأوضح أن أبواب النادي مفتوحة بالمجان أمام الجماهير، مؤكداً أن الحدث يتضمن العديد من الفقرات الترفيهية التي أعدها النادي بالتعاون مع الجهات الراعية والجهات المساهمة، ويتضمن العديد من الفقرات التي تتناسب وكل أفراد العائلة.