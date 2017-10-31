كأس رئيس الدولة للجو جيتسو تنطلق في نادي الجزيرة السبت

أبوظبي (الاتحاد)

أكمل اتحاد الجو جيتسو استعداداته لانطلاق الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو السبت المقبل في نادي الجزيرة، وتم إغلاق باب التسجيل الذي استمر منذ يوليو الماضي حتى 28 من أكتوبر الجاري، لفئات فوق 21 سنة لكل من الرجال والسيدات، بالإضافة إلى الشباب والفتيات تحت 20 سنة.

ويستضيف نادي الجزيرة منافسات الجولة الثانية بمشاركة لاعبين من أهم أندية الجو جيتسو المحلية في الدولة، على أن تقام الجولة الثالثة بنادي الشارقة، والرابعة بمجمع بينونة التعليمي بالظفرة، والخامسة بصالة أيبك أرينا في أبوظبي والتي تشهد تتويج بطل هذا الموسم.

وتُخَصَص البطولة للاعبين واللاعبات الإماراتيات، بهدف تحفيز المنافسة بين الأندية، حيث تمنح هذه البطولة لجميع لاعبي الجو جيتسو المسجلين لدى الأندية المحلية فرصة المشاركة، في حين تستهدف استكشاف المزيد من المهارات المتميزة لدى مواطني الدولة المؤهلين للمنتخبات الوطنية، بهدف تسليط الضوء عليهم، وتقديم الرعاية لهم، ومن ثم الارتقاء بهم إلى المنصات العالمية.

وتقام منافسات البطولة على أساس مباريات فردية، ووفق فئات عمرية وأوزان محددة، بغض النظر عن الحزام الذي يحمله اللاعب المشارك، وتنقسم الفئات العمرية إلى ثلاث مجموعات وهي، فئة فوق سن 21 سنة لكل من الرجال والسيدات، وفئة الشباب والفتيات تحت سن 20 سنة، والناشئين والناشئات تحت سن 17 سنة.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد: «نفخر بتنظيمنا للبطولة للموسم الثاني، ونأمل أن تسهم البطولة في تحفيز الأندية الرياضية على مستوى الدولة، لاكتشاف مواهب صاعدة وواعدة جديدة، والارتقاء بأداء اللاعبين الرياضي، لنيل شرف تمثيل الدولة في المحافل الدولية، ونتطلع إلى متابعة منافسات تلك البطولة، التي نثق في أنها ستستخرج لنا كنوزاً رياضية تستحق الرعاية والتنمية والتكريم».