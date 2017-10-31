سنغافورة.. خريطة طريق لتقوية قطاع الخدمات المالية

سنغافورة (أ ف ب)

أعلنت سنغافورة أمس، خطة واسعة لتعزيز قطاع الخدمات المالية، مؤكدة السعي لتحقيق نمو لهذا القطاع بأكثر من 4% سنوياً، وخلق آلاف الوظائف.

والمدينة - الدولة هي من أهم المراكز المالية في آسيا، وتستقبل المقرات الإقليمية للعديد من البنوك الكبيرة ولاعبين كباراً آخرين في القطاع. وغالباً ما تتنافس مع هونغ كونغ على لقب المركز المالي الرئيسي الإقليمي.

وكشف البنك المركزي لسنغافورة خريطة طريق تحدد استراتيجيات نمو القطاع، قائلاً إنه من الضروري لهذا القطاع أن يواكب التغيرات في التكنولوجيا. وقال البنك المركزي في بيان، إن «القطاع يمر في فترة تغيرات مهمة».

وأضاف: «مع تكنولوجيا تغير طريقة إنتاج الخدمات المالية وتوزيعها واستهلاكها، من الضروري للقطاع المالي في سنغافورة أن يتحول أيضاً، كي يبقى مواكباً وتنافسياً». ويتوقع البنك تحقيق نمو في القطاع المالي بنسبة 4.3 % سنوياً، ويهدف إلى خلق ثلاثة آلاف وظيفة في قطاع الخدمات المالية، وألف وظيفة في قطاع التكنولوجيا المالية سنوياً.

وتعهد البنك المركزي تعزيز جهوده لتشجيع المؤسسات المالية على تحسين استخدامها التكنولوجيا لزيادة الفعالية. وترسم خريطة الطريق أيضاً خططاً لسنغافورة لتعزيز مكانتها كمركز رئيسي لصرف العملات الأجنبية وإدارة الثروات.