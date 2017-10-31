550 ألف دولار جوائز بطولة فاطمة بنت مبارك للجولف

شمسه سيف (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، تنطلق غداً على أرض نادي جولف شاطئ السعديات النسخة الثانية من بطولة فاطمة بنت مبارك لجولف السيدات، بمشاركة 126 من نخبة لاعبات الجولف العالميات، ضمن بطولات الجولة الأوروبية لجولف السيدات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتتاحي الذي عقد بنادي الجولف في شاطئ السعديات بأبوظبي، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي والدكتورة مي الجابر عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وديفيد لانتوس مدير البطولة من قبل الجولة الأوروبية للسيدات، واللاعبة الأميركية بيث ألن بطلة نسخة العام الماضي، والنجمة كاتريونا ماثيو، الحاصلة على كأس بطولة البريطانية المفتوحة للعام الحالي.

ويشارك في البطولة مجموعة متميزة من نجمات الجولف من بينهن جورجيا هول، وميل ريد، وكاتريونا ماثيو، وشايين وودز، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبات الهاويات منهن أماندا لينير وجوليا إنجستروم، الحاصلتان على بطاقتي مشاركة من قبل اللاعبة آنيكا سورينستام، وتبلغ قيمة الجوائز المالية التي تم رصدها للبطولة 550 ألف دولار.

ورفع عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على دعمها اللا محدود لمسيرة المرأة في الإمارات بكافة المجالات الرياضية، كما توجه بالشكر والتقدير للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات.