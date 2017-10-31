نمو اقتصادي قوي في إسبانيا خلال الفصل الثالث

مدريد (أ ف ب)

سجلت إسبانيا نمواً اقتصادياً قوياً في الفصل الثالث من العام قبل اندلاع أزمة كاتالونيا الحالية، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية أمس. وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.8 %، في الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضي، بحسب الأرقام الأولية للمعهد الوطني للإحصاءات.

وهذه الأرقام تؤكد تواصل النمو بعد تسجيله 0.9 % في الفصل الثاني، و0.8 % في الفصل الأول، فيما يشهد الاقتصاد الإسباني طلبات استهلاك قوية وازدهار قطاع السياحة وطلبات تصدير نشطة. غير أن البيانات لا تأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية للأزمة السياسية بإسبانيا، منذ تنظيم الحكومة الكاتالونية استفتاءً على الاستقلال حظرته مدريد، في الأول من أكتوبر الحالي. وتتماشى أرقام النمو الفصلية مع التوقعات الحكومية. كما يتنبأ البنك المركزي والحكومة بنمو اقتصادي على أساس سنوي بنسبة 3.1 % لهذا العام. ومدريد واثقة من بلوغ ذلك الهدف في 2017، على الرغم من الأزمة الكاتالونية. لكنها قامت منذ اندلاع تلك الأزمة بمراجعة توقعاتها لعام 2017 من 2.6% إلى 2.3 %.