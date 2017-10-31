«الصقور» ينهي عقد هاشيك بـ «التراضي» والعبيدي يتولى المهمة مؤقتاً

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

أعلن نادي الإمارات رسمياً، أمس، إنهاء عقد التشيكي إيفان هاشيك بـ «التراضي»، على خلفية تراجع النتائج، في دوري الخليج العربي، بعد 6 جولات من بداية البطولة، وتكليف مساعده التونسي نور الدين العبيدي بـ «المهمة» مؤقتاً، إلى حين التعاقد مع مدرب جديد في الفترة المقبلة، إذ تم التوصل إلى هذا القرار بين الطرفين، نظراً لتواضع في النتائج، خلال المرحلة الماضية، برغم الجهود التي قام بها النادي، لدعم الفريق بالعناصر الجيدة من اللاعبين المواطنين والأجانب، علماً بأن هاشيك هو «الضحية» الثالثة في الدوري، بعد المقدوني جوكيكا مدرب حتا، والبرتغالي بيسيرو مدرب الشارقة.

وأمضى هاشيك 306 أيام مع «الصقور»، بعدما تعاقدت معه إدارة النادي خلفاً للمدرب السابق، الألماني بوكير، على خلفية سوء النتائج في الموسم الماضي، وتراجع الفريق إلى موقع متأخر على لائحة الترتيب في الدوري، وهو السبب ذاته الذي دفع إدارة النادي إلى إنهاء عقد هاشيك بعد 6 جولات فقط هذا الموسم.

ويحسب لهاشيك نجاحه في إنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري «الهواة»، في الموسم الماضي، برغم أن «الصقور» انتظر حتى الجولة الأخيرة أمام النصر، لتحقيق هذا الهدف، بعد معاناة كبيرة على مستوى النتائج، في حين أن أهم أسباب الاستغناء عن المدرب أمس، هو فشل الفريق في تجاوز الأخطاء الكبيرة التي حدثت في المباريات السابقة، والتراجع المستمر في النتائج، وعدم توظيف العناصر بالطريقة الصحيحة، وكلها عوامل دفعت إدارة النادي إلى التدخل العاجل لإنقاذ الفريق من خطر الخسائر المتتالية.

وحصد هاشيك 4 نقاط مع «الصقور» من 6 مباريات، بالفوز على حتا 4- صفر، والتعادل مع الظفرة 3-3، مقابل الخسارة 1-3 أمام الوصل، وصفر- 4 أمام شباب الأهلي دبي، وصفر-2 أمام العين، وأخيراً 2-3 في مواجهة عجمان، علماً بأن شباك «الأخضر» اهتزت 15 مرة بالدوري، إلى جانب 4 أهداف في كأس الخليج العربي أمام الوصل، لتصبح الحصيلة 19 هدفاً في الدوري وكأس الخليج العربي.

وقال خليل الطويل، مشرف فريق الإمارات: «إن قرار الاستغناء عن هاشيك بالتراضي، لا يقلل من قيمة المدرب صاحب الجهود الكبيرة مع الفريق في الموسمين الماضي والحالي»، وقال: «إن إدارة النادي وصلت إلى قناعة بأهمية التغيير، وتكليف المساعد العبيدي بالمهمة»، موضحاً أن هاشيك يحظى بتقدير كبير من اللاعبين وإدارة النادي على حد سواء، والتخلي عن خدماته في هذا الوقت لا يعني قطع هذه العلاقة التي تبقى في إطار من التقدير والاحترام.

وأوضح الطويل أن النادي على ثقة بقدرة الفريق على تجاوز مرحلة التراجع الحالي في الدوري، والعودة إلى النتائج الإيجابية في المرحلة المقبلة من المنافسة، بما يضمن الوصول إلى الأهداف المطلوبة، مشيراً إلى أن اللاعبين يتطلعون إلى إظهار الصورة القوية للفريق في المرحلة المقبلة.