«أبيض الشباب» يدشن مشوار التصفيات الآسيوية بلقاء عُمان

بشكيك (الاتحاد)

يدشن منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، في الساعة الثالثة عصر اليوم «بتوقيت الإمارات»، مشوار مشاركته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2018 بإندونيسيا، بمواجهة نظيره العُماني، على ملعب دولين بعاصمة قيرغيزستان، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الأولى والتي تُفتتح بلقاء قيرغيزستان «المستضيف» أمام نيبال في الساعة الواحدة ظهراً.

وتضم المجموعة الأولى في التصفيات خمسة منتخبات تجمع إلى جانب الرباعي الإمارات، عُمان، قيرغيزستان، ونيبال منتخب البحرين الذي سيكون في الراحة، ويشارك في التصفيات 43 منتخباً، جرى تقسيمها على منطقتين جغرافيتين ضمت 10 مجموعات، ويتأهل إلى النهائيات المقررة العام المقبل، صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات، تحصل على المركز الثاني لتنضم إلى إندونيسيا المضيفة التي حصلت على بطاقة التأهل المباشر، وفي حال حصول إندونيسيا على أحد المراكز المؤهلة للنهائيات، فإن سادس أفضل فريق يحصل على المركز الثاني يحصد بطاقة التأهل.

وستكون مواجهة الليلة التجربة الرسمية الأولى ل «أبيض الشباب» تحت قيادة مدربه الحالي الصربي درولوفيتش، بعدما خاض سلسلة من التجارب الودية، اختتمها بخوض مباراتين أمام مضيفه منتخب أوزبكستان في طشقند خسر الأولى 0-1، والثانية 1-4 بعدما منح الجهاز الفني الفرصة لعناصر الاحتياط.

وأكد درولوفيتش جاهزية «أبيض الشباب» لضربة البداية أمام عُمان الليلة، وقال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للجولة الأولى: ندرك قوة المجموعة التي تحظى فيها المنتخبات الخمسة بفرص متساوية لتقديم مباريات كبيرة من أجل حصد بطاقة التأهل، وهو حق مشروع لكل المنتخبات بما فيها المضيف الذي سيحظى بدعم عاملي الأرض والجمهور. وأضاف: الأبيض يدخل التصفيات وهو يضع صدارة المجموعة نصب عينيه للتأهل المباشر دون الدخول في حسابات أخرى، وهو ما يتطلب الكثير من التركيز العالي، والجهد المضاعف في جميع المباريات لتحقيق نتائج إيجابية تضمن الوصول إلى الهدف المنشود، مبدياً ثقته الكبيرة بقدرة عناصر «الأبيض الشاب» الذي وصل إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية على تقديم ما هو مطلوب منه، والعودة إلى الإمارات ببطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية.