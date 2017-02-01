البرلمان البريطاني يناقش مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن (أ ف ب)

بدأ البرلمان البريطاني ظهر أمس، مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى السماح للحكومة ببدء مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير «بريكست» ديفيد ديفيس، أنه «ليس مشروع قانون لتحديد ما إذا كانت بريطانيا ستخرج أولا تخرج من الاتحاد الأوروبي. إنه ببساطة تطبيق لقرار متخذ أصلاً وتم اجتياز نقطة اللا عودة»، حسب نص خطابه الذي وزعه مكتبه.

وأضاف ديفيس «سألنا البريطانيين إن كانوا يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقرروا أنهم يريدون ذلك».

ويطلب النص المقتضب جداً، والذي نشر بعنوان «مشروع قانون الاتحاد الأوروبي الإبلاغ بالخروج»، من أعضاء البرلمان «تفويض رئيسة الوزراء سلطة إبلاغ الاتحاد الأوروبي، وفق المادة 50 في معاهدته، نية المملكة المتحدة الانسحاب» من التكتل.