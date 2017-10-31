ازدهار آسيا يضاعف أرباح «اتش اس بي سي» 5 مرات

هونغ كونغ (أ ف ب)

تضاعفت أرباح مصرف «اتش اس بي سي» أكثر من خمس مرات في الفصل الثالث بفضل ازدهار عملياته في آسيا وبدء نجاح خطة لإعادة هيكلته. ويأتي إعلان المصرف عن تضاعف أرباحه عقب الكشف عن تغييرات في الإدارة، ومنها تعيين جون فلينت مديراً تنفيذياً في فبراير المقبل بعد استقالة مديره الحالي ستيوات غاليفر. وقال فلينت، إنه يريد «تسريع وتيرة التغيير».

والبنك العملاق الذي يركز عملياته في آسيا، يطبق إجراءات لتحقيق انتعاش، ومنها تنظيم عملياته وخفض التكاليف والتي شملت إقالة عشرات آلاف الموظفين. وجاءت تلك الإجراءات في إطار برامج إعادة هيكلة واسعة خلال فترة اضطرابات شهدها البنك والقطاع المصرفي ككل في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008. وبلغت الأرباح المعلنة قبل اقتطاع الضرائب 4.6 مليار دولار في ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بـ 843 مليون دولار في الفترة نفسها عام 2016.

وقال غاليفر، إن البنك «حافظ على زخم جيد في الفصل الثالث». وسجلت العائدات ارتفاعاً على مستوى أعماله الرئيسة كافة عالمياً. وأضاف «أعمالنا الرئيسة في آسيا تحقق عائدات أفضل ونموا في الإقراض، خاصة في هونج كونج». وارتفعت الأرباح الصافية إلى 2.96 مليار دولار بعد خسارة بلغت 617 مليون دولار في الفصل الثالث من 2016.

وتراجعت الأرباح في 2016 بعد خسائر في بيع عمليات البنك في البرازيل، بحسب ما أعلنه البنك في بيانه. وأكد البنك أنه على مسار تحقيق خفض التكاليف بمقدار ستة مليارات دولار بحلول نهاية العام.

وبعد سنوات من تسجيل أرباح قوية في فترة غاليفر، تراجعت أرباح «اتش اس بي سي» في 2016 بسبب سلسلة من تخفيض قيمة أصول وتكاليف إعادة الهيكلة. وعاد إلى تسجيل الأرباح في النصف الأول من العام.