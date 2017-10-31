الدولار ينخفض بعد أكبر ارتفاع أسبوعي في 2017

لندن (رويترز)

انخفض الدولار أمس، بعد أن حقق أكبر زيادة أسبوعية هذا العام مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبل قرار من البنك المركزي هذا الأسبوع الذي تترقبه الأسواق لترى ما إذا كانت البيانات الاقتصادية القوية ستحفز البنك على اتخاذ موقف أكثر ميلاً للتشديد النقدي.

وهبط صافي المراكز المدينة للدولار إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر، ليبلغ نحو ثمانية مليارات دولار، وهو تقريباً نصف ما كان عليه قبل شهر وفقاً لحسابات لـ«رويترز» وبيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأولية الصادرة الأسبوع الماضي. وشهدت معنويات المستثمرين تجاه الدولار تحولاً كبيراً في الأسابيع الأخيرة بفضل بيانات قوية وتوقعات بتعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يميل للتشديد النقدي. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.2% إلى 94.70. لكنه يظل غير بعيد عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 95.150 الذي سجله يوم الجمعة. في الوقت ذاته، زاد اليورو 0.20% إلى 1.1632 دولار بعد انخفاض في تكاليف الاقتراض الإسبانية مع تهدئة المخاوف عقب استطلاع نشرت نتائجه مطلع الأسبوع أظهر أن المؤيدين لانفصال كتالونيا قد يخسرون أغلبيتهم في الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل. واستقر الدولار إلى حدٍ كبيرٍ مقابل العملة اليابانية عند 113.58 ين بعد أن بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 114.45 ين يوم الجمعة.