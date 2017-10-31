أعلى وتيرة لإنفاق المستهلكين بأميركا منذ 2009

واشنطن (رويترز)

سجل إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة في أكثر من ثمانية أعوام خلال سبتمبر الماضي، وهو ما يرجع إلى إقبال المستهلكين في تكساس وفلوريدا على استبدال السيارات التي دمرها الفيضان على الأرجح، لكن التضخم الأساسي ظل ضعيفاً.

وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس، إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، زاد واحدا بالمئة الشهر الماضي. وهذه الزيادة، التي تلقت أيضاً دعماً من زيادة إنفاق المستهلكين على المرافق، هي الأكبر منذ أغسطس 2009. وزاد إنفاق المستهلكين بنسبة غير معدلة بلغت 0.1% في أغسطس الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة إنفاق المستهلكين 0.8 بالمئة في سبتمبر أيلول.

وجرى إدراج البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي أظهر أن نمو إنفاق المستهلكين تباطأ إلى 2.4% على أساس سنوي بعد نمو قوي بلغ 3.3% في الربع الثاني.

وتلقى إنفاق المستهلكين في سبتمبر الماضي دعما من مشتريات السيارات، إذ من المرجح أن يكون أصحاب السيارات في تكساس وفلوريدا أقدموا على استبدال سياراتهم التي تعرضت للدمار عندما ضرب الإعصاران هارفي وإرما الولايتين في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر. وقفر الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات 3.2% الشهر الماضي، في حين زاد الإنفاق على الخدمات 0.5%. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الأغذية والطاقة، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، بنسبة 0.1% في سبتمبر. وبذلك يكون ما يسمى بالإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي قد ارتفع 0.1% على مدار خمسة أشهر على التوالي.

وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 1.3% في 12 شهرا حتى سبتمبر، بعد زيادة مماثلة في أغسطس، وهو دون مستوى اثنين بالمئة الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي منذ نحو خمس سنوات ونصف السنة. وبعد التعديل في ضوء التضخم، يكون إنفاق المستهلكين قد زاد 0.6% في سبتمبر، بعدما هبط 0.1% في أغسطس.