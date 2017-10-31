«تمكين المرأة» تتصدر نقاشات ندوة الإبداع

دبي (الاتحاد)

تنظم «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» ندوة دبي الدولية الثالثة عشرة للإبداع الرياضي، في العاشرة صباح يوم غد في فندق بلاتزو فيرساتشي بمنطقة الجدّاف، تحت شعار «تمكين المرأة في الرياضة».

واكتمل وصول المتحدثات في الندوة التي ستقوم قناة دبي الرياضية على الهواء مباشرة، كما سيتم بثها مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني وصفحة «فيس بوك» الرسميين للجائزة، وذلك لإتاحة الفرصة للمهتمات والمهتمين في مواضيع الجلسات من داخل وخارج الدولة للاستفادة مما سيطرح فيها.

ويتضمن برنامج الندوة ثلاث جلسات تنطلق الأولى في العاشرة صباحًا، وتحمل عنوان «تمكين المرأة في الرياضة» تتحدث فيها أنيتا ديفرانتز نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وتنطلق الجلسة الثانية في الحادية عشرة والنصف، بعنوان «دور المرأة في المنظمات الرياضية» وتتحدث فيها ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة في الجمهورية التونسية وستتضمن محاور الجلسة تسليط الضوء على دور الأسرة والمجتمع في تكوين الشخصية وتمكينها، وكذلك نصائح وإرشادات لتمكين المرأة في المنظمات الرياضية، وتنطلق الجلسة الثالثة والختامية في الساعة الثانية عشر والنصف وتتحدث فيها الدكتورة مناهل ثابت رئيس جمعية عباقرة العالم، وتحمل الجلسة عنوان «المواهب والتفكير الإبداعي»، وتتضمن محاور: الموهبة الرياضية وكيفية رعايتها وتنميتها، والتفكير المبدع، وتسلط الضوء في محاضرتها على العلاقة بين الموهبة والإبداع وكيفية تنمية هذه الموهبة وتطويرها، كما ستتحدث عن التفكير الإبداعي، حيث ستكون الندوة فرصة مثالية للعاملين في القطاع الرياضي للتعرف على هذه الجوانب المهمة ومعرفة إمكانات التطوير في مجال الموهبة والتفكير الإبداعي، والاستفادة من الأثر التطبيقي الذي ستكشفه الدكتورة ثابت في طريقة التفكير والتخطيط وبرامج العمل في مؤسساتنا الرياضية، الأمر الذي يجسد فلسفة الجائزة في إحداث التطوير المنشود للقطاع الرياضي من خلال تطوير أنماط العمل واعتماد نهج الإبداع والابتكار في العمل الرياضي.