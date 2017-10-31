«العميد» يخسر أولى تجاربه بمعسكر صربيا

أسامة أحمد (دبي)
خسر الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي النصر أولى تجاربه أمام سميدريفو أحد أندية الدرجة الأولى بصربيا بنتيجة 1 / 3 خلال معسكره الخارجي الذي يستمر حتى الجمعة المقبل ضمن برنامجه الإعدادي لخوض تحدي دوري الدرجة الأولى الممتازة، ويعمل الجهاز الفني الذي يقوده التونسي زياد الأرقش على مراجعة السلبيات التي أفرزتها مباريات الفريق في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة أولى مسابقات الموسم، التي لم يقدم خلالها الأداء المتوقع ليحل رابعاً بعد خسارته أمام عجمان للمرة الثانية بعد أن سقط «الأزرق» في ضربة بداية المسابقة أمام «البرتقالي»، حيث يسعى الجهاز الفني من أجل أن تكون معادلات «العميد» موزونة «في الدوري الذي يستمد على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لشركة النصر للألعاب الرياضية.
ويستهل الأزرق النصراوي مبارياته في الدوري بمواجهة الجزيرة يوم الجمعة 10 نوفمبر على أن يلعب مباراته الثانية أمام الوصل بينما يواجه عجمان في «الثالثة» وشباب الأهلي - دبي في «الرابعة» وبني ياس في «الخامسة» وحتا في «السادسة» على أن يختتم مشواره في الدور الأول بملاقاة العين في آخر قمم الدور الأول.
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وقال: «النصر يملك مقومات المنافسة في المراكز الأولى، ونتطلع أن يرسم الفريق صورة طيبة عن الطائرة الزرقاء في الدوري بعد أن تم وضع الخطط الكفيلة لتحقيق ما تصبو إليه (الطائرة)، خصوصاً أن ثقتنا في اللاعبين والجهاز الفني بلا حدود من أجل تحقيق المراد».
وأضاف: «شركة النصر للألعاب الرياضية تسعى دائماً لتوفير جميع عوامل النجاح لفرق الطائرة المختلفة بالنادي من أجل ترك بصمة جديدة في الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، خصوصاً أنهما لا يعترفان بالتكهنات المسبقة».