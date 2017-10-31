«العميد» يخسر أولى تجاربه بمعسكر صربيا

أسامة أحمد (دبي)

خسر الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي النصر أولى تجاربه أمام سميدريفو أحد أندية الدرجة الأولى بصربيا بنتيجة 1 / ‏3 خلال معسكره الخارجي الذي يستمر حتى الجمعة المقبل ضمن برنامجه الإعدادي لخوض تحدي دوري الدرجة الأولى الممتازة، ويعمل الجهاز الفني الذي يقوده التونسي زياد الأرقش على مراجعة السلبيات التي أفرزتها مباريات الفريق في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة أولى مسابقات الموسم، التي لم يقدم خلالها الأداء المتوقع ليحل رابعاً بعد خسارته أمام عجمان للمرة الثانية بعد أن سقط «الأزرق» في ضربة بداية المسابقة أمام «البرتقالي»، حيث يسعى الجهاز الفني من أجل أن تكون معادلات «العميد» موزونة «في الدوري الذي يستمد على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لشركة النصر للألعاب الرياضية.

ويستهل الأزرق النصراوي مبارياته في الدوري بمواجهة الجزيرة يوم الجمعة 10 نوفمبر على أن يلعب مباراته الثانية أمام الوصل بينما يواجه عجمان في «الثالثة» وشباب الأهلي - دبي في «الرابعة» وبني ياس في «الخامسة» وحتا في «السادسة» على أن يختتم مشواره في الدور الأول بملاقاة العين في آخر قمم الدور الأول.

وأوضح يونس شريف مشرف اللعبة بنادي النصر أن معسكر الفريق يسير وفق النهج المرسوم، وأن الهدف منه هو التحضير الجيد من أجل خوض الدوري بصورة جيدة بعيداً عن معادلتي الفوز والخسارة حتى يكون له المردود الإيجابي على مسيرته في المسابقة، موجهاً الشكر إلى عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية على الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة من أجل أن تحقق الطائرة طموحاتها المطلوبة بحصد النتائج الإيجابية التي تؤهلها للوصول إلى منصات التتويج وإسعاد كل منتسب لقلعة «العميد» وفق النهج المرسوم من مجلس إدارة الشركة الذي وضع منهجية كاملة من أجل الارتقاء بألعاب الصالات لتحقيق المراد في جميع الألعاب.

وقال: «النصر يملك مقومات المنافسة في المراكز الأولى، ونتطلع أن يرسم الفريق صورة طيبة عن الطائرة الزرقاء في الدوري بعد أن تم وضع الخطط الكفيلة لتحقيق ما تصبو إليه (الطائرة)، خصوصاً أن ثقتنا في اللاعبين والجهاز الفني بلا حدود من أجل تحقيق المراد».

وأضاف: «شركة النصر للألعاب الرياضية تسعى دائماً لتوفير جميع عوامل النجاح لفرق الطائرة المختلفة بالنادي من أجل ترك بصمة جديدة في الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، خصوصاً أنهما لا يعترفان بالتكهنات المسبقة».