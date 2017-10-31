كريم الأزهري ينتزع اللقب في موطن الفورمولا-1

أبوظبي (الاتحاد)

انتزع كريم الأزهري صدارة كأس تي آر دي 86، بطولة السباقات المحلية والمستدامة للسيارات ذات النوع الواحد، في جولتها الافتتاحية على حلبة مرسى ياس، موطن سباقات الفورمولا-1، حيث سيطر على المنافسة محققاً المركز الأول في كل من السباقين مبتعداً عن منافسيه على سلم ترتيب السائقين.

ويعتبر كأس تي آر دي 86، إلى جانب كل من كأس راديكال الشرق الأوسط وتايم أتاك الإمارات، جزءاً من منافسات وبطولات سلسلة سباقات ياس للسيارات المحلية، وتشهد البطولة مشاركة مجموعة من السائقين المحترفين والهواة لاختبار مهاراتهم بالقيادة على منعطفات حلبة مرسى ياس.

ويتنافس السائقون جنباً إلى جنب، ضمن فئتين منفصلتين، تخصص الفئة الذهبية للسائقين المحترفين فيما يمكن للسائقين الهواة الذي يرغبون باختبار عالم سباقات السيارات للمرة الأولى المنافسة ضمن الفئة الفضية، وتقام منافسات البطولة على مدى ست جولات حافلة بالحماس والإثارة.

وتابع كريم الأزهري، حامل لقب البطولة لموسم 2016/‏2017، إثبات علو كعبه وتفوقه بالقيادة على مسار حلبة الفورمولا-1، فيما فرض حمدان الغافري منافسة قوية على الأزهري في السباق الأول لينتزع المركز الثاني، إلا أن عطلاً تقنياً أصاب سيارته وأسفر عن خروجه من السباق الثاني خلال اللفة الثانية من عمر السباق، وأنهى سيف العامري سباقه الأول في المركز الرابع، وتمكن في السباق الثاني من تقديم أداء قوى ليتقدم مرتبة إضافية ويصعد إلى منصة التتويج.

واستمتع زوار حلبة مرسى ياس بباقات برنش يوم الجمعة في أجنحة البادوك الحصرية، كما أتاحت لهم جولة منطقة الصيانة التعرف من قرب إلى الأجواء الحماسية لسباقات السيارات ومشاهدة السائقين وهم يحضرون سياراتهم استعداداً للسباق.

وحول الانطلاقة الحماسية لسلسلة سباقات ياس علق سعود القايدي، مدير نادي ياس لرياضة السيارات: «تابع كريم الأزهري تقديم الأداء الرائع الذي شهدته البطولة في الموسم الماضي، واضعاً بصمته على البطولة مبكراً ومبتعداً عن منافسيه بعد أن انتزع المركز الأول في كل من السباقين».

وتابع: «سعداء بمتابعة السباقات الحماسية لبطولة كأس تي آر دي 86 لهذا الموسم في الجولة الأولى من سلسلة سباقات ياس، ويؤكد السائقون المشاركون مجدداً عزمهم على إثبات مهاراتهم في تقديم أداء مثير يختبر قدرات سياراتهم ومهارتهم في تجاوز منعطفات حلبة مرسى ياس بأقصى السرعات. ونحن نتطلع لمزيد من السباقات الحماسية والمشوقة مع الجولات المقبلة من سلسلة سباقات ياس».