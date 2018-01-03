تمساح يقتل سائحاً تسعينياً

هراري-(د ب أ)

أعلنت الهيئة المسؤولة عن المتنزهات في زيمبابوي اليوم الأربعاء، أن سائحا مسناً لقي حتفه بعد أن هاجم تمساح قاربا مطاطيا كان يستقله .

وأضافت أن السائح 90 عاما لقي حتفه بينما أصيبت زوجته بجروح خطيرة جراء الحادث الذي وقع الأحد الماضي في "متنزه ماتوبو الوطني" جنوب غربي البلاد.

وقال تيناشى فاراو المتحدث باسم الهيئة اليوم، إن الزوجين كانا يستكشفان سد مبوبوما على متن قارب مطاطي، وهو أمر مخالف للتعليمات نظرا لكون هذه القوارب معرضة للتضرر بسهولة من الهجمات.

وأضاف :"نطالب الزوار بعدم استخدام القوارب المطاطية في المناطق التي تتواجد بها التماسيح"، مشيرا إلى أن علامات إرشادية بهذا الشأن موجودة في أنحاء المتنزه.

ووفقا لفاراو، فقد لقي ما لا يقل عن 23 شخصا حتفهم في هجمات تماسيح في الدولة الواقعة بجنوب أفريقيا في 2017 .