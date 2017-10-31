«أبوظبي الإسلامي» يحصد جائزتين من «ذا بانكر»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة «أفضل مصرف إسلامي على مستوى العالم للخدمات المصرفية الخاصة»، و«أفضل مصرف في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، خلال حفل توزيع جوائز مجلة «ذا بانكر» للقطاع المالي والمصرفي لعام 2017، التي عقدت في لندن بالمملكة المتحدة.

وقد تم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم تضمنت 16 خبيراً من مجلتي «بروفيشنال ويلث مانجمنت» و«ذا بانكر»، اللتين تعدان من أبرز المطبوعات التابعة لصحيفة «فايننشال تايمز» اللندنية.

وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «إنه لشرف كبير لقطاع الخدمات المصرفية الخاصة في مصرف أبوظبي الإسلامي الفوز بهاتين الجائزتين المرموقتين من مؤسسة إعلامية رائدة عالمياً، ولا شك بأن هذا التكريم يعكس تفاني فريق عملنا والتزامه المستمر بتحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي متطلبات عملائنا. كما يعد هذا الفوز إحدى ثمار الاستراتيجية التي عمل عليها المصرف على مدار العام الماضي، والتي تقوم على الدمج بين التكنولوجيا المصرفية الرقمية المتطورة والخدمات المصرفية الخاصة التقليدية المصممة وفق احتياجات كل عميل. وكان لحرصنا الدائم على تقديم خدمة عالمية المستوى لعملائنا عاملاً رئيساً في كون مصرف أبوظبي الإسلامي هو المصرف الوحيد في المنطقة الذي حصل على جائزة من فئة عالمية».