شح السيولة وضغوط بيع يهبطان بالأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

ساهمت ضغوط بيع طالت الأسهم القيادية المدرجة بالأسواق خلال جلسة تعاملات أمس، في تراجع المؤشرات المالية المحلية وسط سيولة شحيحة، مما أدى إلى انخفاض مستوى السيولة بمعدلات فاقت معدل تراجع المؤشرات، فيما تراجعت شهية المستثمرين الأفراد والمؤسسات عن الشراء نتيجة حالة الحذر من تأثيرات سلبية من الممكن أن تشهدها الأسواق خلال الفترة المقبلة بالتزامن، من طرح نسبة 20% من أسهم «إعمار للتطوير»، وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة أمس، نحو 306.2 مليون درهم، بعدما تم التداول على أكثر من 143.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2853 صفقة، حيث تعامل المستثمرون على أسهم 61 شركة مدرجة، ارتفع منها 22 سهماً، فيما تراجعت أسعار 24 سهماً، وظلت أسعار 15 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس على تراجع بلغت نسبته 0.14% عند مستوى 4456 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 27.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 86.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 641 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 26 شركة مدرجة، ارتفع منها 12 سهماً، فيما تراجعت أسعار 6 أسهم، وظلت أسعار 8 أسهم عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع نتيجة ضغوط البيع التي تعرضت له الأسهم «القيادية» وفي قدمتها سهم «إعمار»، لينهي المؤشر تعاملات أمس على تراجع بلغت نسبته 0.27% ليغلق عند مستوى 3629 نقطة، حيث تم التداول على أكثر من 125.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 219.5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2212 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 35 شركة مدرجة، ارتفع منها 10 أسهم، فيما تراجعت أسعار 18 سهماً، وظلت أسعار 7 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات: «إن الأسهم القيادية شهدت خلال الجلسة ضغوطاً بيعية تركزت على سهم (إعمار) وسط انقسام بين أوساط المستثمرين حول إيضاحات التوزيعات وتفاصيل طرح نسبة 20% من أسهم (إعمار للتطوير) التي من المنتظر أن يبدأ الاكتتاب يوم 2 نوفمبر المقبل»، مؤكداً أن حالة الحذر السائدة حالياً أدت إلى تراجع مستوى سيولة الأسواق إلى مستويات الشهر الماضي.