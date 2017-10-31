مجلس الأعمال الإماراتي الأردني يدعو للبحث عن فرص استثمارية مشتركة

أبوظبي (الاتحاد)

أوصى مجلس الأعمال الإماراتي الأردني المشترك بالبحث عن فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، والتعرف إلى المناخ الاستثماري السائد والحوافز والفرص والإمكانات، وعقد المزيد من اللقاءات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين.

كما أوصى المجلس خلال اجتماعه الثالث الذي عقد أمس بالعاصمة أبوظبي على هامش اجتماع اللجنة الإماراتية الأردنية، ببحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين وتذليل الصعوبات وتعزيز الإمكانات المحفزة للتجارة البينية، وتعزيز التبادل التجاري وتبادل إقامة فعاليات اقتصادية بين البلدين وتنظيم ملتقى استثماري سنوي إماراتي أردني يصاحبه إقامة معرض.

ودعا المجلس خلال الاجتماع، الذي ترأسه محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة أبوظبي، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، بتنظيم زيارات للوفود الاقتصادية وأصحاب الأعمال وتعزيز مشاركة الجانبين في الفعاليات الاقتصادية والمؤتمرات والمعارض في البلدين وإمكانية عقد شراكات لمشروعات في كلا البلدين.

وأكد المجلس على تبادل قواعد البيانات في المشروعات التي يتم طرحها للتعاون والتشارك فيها، وأن يقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأي معلومات أو احتياجات تخص الاستثمار أو الاقتصاد بين الجانبين.

وفيما يتعلق بآلية التعاون المستقبلي تم تأكيد استعداد ممثلي القطاع الخاص في كلا الجانبين وضع خطة عمل متكاملة، لتوفير كل المعلومات والبيانات والاستشارات المطلوبة والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. واتفق الجانبان على مواصلة عقد اجتماعات المجلس بصورة دورية عملية التواصل والتنسيق.

وأشار محمد الرميثي خلال افتتاح أعمال المجلس إلى أن وجود المجلس يشكل إضافة قوية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري وإقامة مشروعات مشتركة وتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه هذا التعاون، وبناء العلاقات بين أوساط الأعمال في البلدين، وأوضح أن عقد الاجتماع الثالث للمجلس خلال فترة قصيرة يعطي فرصة مثالية لبحث إمكانية إقامة المشاريع المشتركة.