مجلس الأعمال الإماراتي الأردني يدعو للبحث عن فرص استثمارية مشتركة

أبوظبي (الاتحاد)
أوصى مجلس الأعمال الإماراتي الأردني المشترك بالبحث عن فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، والتعرف إلى المناخ الاستثماري السائد والحوافز والفرص والإمكانات، وعقد المزيد من اللقاءات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين.
كما أوصى المجلس خلال اجتماعه الثالث الذي عقد أمس بالعاصمة أبوظبي على هامش اجتماع اللجنة الإماراتية الأردنية، ببحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين وتذليل الصعوبات وتعزيز الإمكانات المحفزة للتجارة البينية، وتعزيز التبادل التجاري وتبادل إقامة فعاليات اقتصادية بين البلدين وتنظيم ملتقى استثماري سنوي إماراتي أردني يصاحبه إقامة معرض.
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وأكد المجلس على تبادل قواعد البيانات في المشروعات التي يتم طرحها للتعاون والتشارك فيها، وأن يقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأي معلومات أو احتياجات تخص الاستثمار أو الاقتصاد بين الجانبين.
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وأشار محمد الرميثي خلال افتتاح أعمال المجلس إلى أن وجود المجلس يشكل إضافة قوية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري وإقامة مشروعات مشتركة وتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه هذا التعاون، وبناء العلاقات بين أوساط الأعمال في البلدين، وأوضح أن عقد الاجتماع الثالث للمجلس خلال فترة قصيرة يعطي فرصة مثالية لبحث إمكانية إقامة المشاريع المشتركة.