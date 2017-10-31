27 مليون درهم أرباح «دبي المالي» الربعية

دبي (الاتحاد)

أظهرت النتائج المالية لشركة «سوق دبي المالي» تراجع أرباح الربع الثالث من عام 2017 بنسبة 22%، مقارنةً بأرباح الفترة المماثلة من عام 2016، لتصل أرباح الشركة خلال الفترة 27.7 مليون درهم، مقابل أرباح بلغت 35.4 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن إجمالي الإيرادات تراجع في تلك الفترة 9% إلى 74 مليون درهم، مقابل 81.1 مليون درهم بالربع الثالث من العام السابق.

وأشارت الشركة، إلى أن قيمة التداول انخفضت في تلك الفترة بنسبة 23% إلى 16.7 مليار درهم مقابل 21.7 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2016.

وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فقد انخفضت أرباح الشركة الصافية 1% إلى 173.3 مليون درهم، قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من 2016 والبالغة 175 مليون درهم.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 313.3 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، (متضمنةً دخلاً استثنائياً بقيمة 5.3 مليون درهم)، مقابل 313.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوزعت الإيرادات بواقع 236.9 مليون درهم من العمليات التشغيلية و76.4 مليون درهم من الاستثمارات، فيما وصلت النفقات بنهاية سبتمبر 2017 إلى 140 مليون درهم، مقابل 138.5 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2016. وانخفض إجمالي قيمة تداولات السوق بنسبة 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 86.5 مليار درهم، مقابل 91 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2016.