«دبي المالي» يطلق شركة للتقاصّ المركزي

دبي (الاتحاد)
يعتزم سوق دبي المالي إطلاق شركة للتقاص المركزي (CCP)، وذلك في إطار جهوده لتعزيز بنيته الأساسية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وحسب بيان صحفي أمس، ستوفر شركة التقاص المركزي الجديدة وحدةً متخصصة في حلول تسوية الصفقات في سوق دبي المالي في إطار عملية تطوير شاملة لكل خدمات ما بعد التداول في السوق وذلك بوضعها تحت مظلة شركة مستقلة مملوكة بالكامل للسوق.
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وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي: «تدرك الأسواق المالية العالمية بصورة متزايدة الأهمية البالغة لوجود شركات مستقلة للتقاص المركزي CCP، وذلك في ما يخص إدارة المخاطر ذات الصلة بالتقاص والتسوية بصورة أفضل وأكثر فعالية، الأمر الذي يكتسب أهمية أكبر بالنسبة إلى لسوق دبي المالي كونه شركة مساهمة عامة مدرجة».
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