«دبي المالي» يطلق شركة للتقاصّ المركزي

دبي (الاتحاد)

يعتزم سوق دبي المالي إطلاق شركة للتقاص المركزي (‏CCP)، ‬وذلك ‬في ‬إطار ‬جهوده ‬لتعزيز ‬بنيته ‬الأساسية ‬وفق ‬أفضل ‬الممارسات ‬العالمية.

وحسب بيان صحفي أمس، ‬ستوفر ‬شركة ‬التقاص ‬المركزي ‬الجديدة ‬وحدةً ‬متخصصة ‬في ‬حلول ‬تسوية ‬الصفقات ‬في ‬سوق ‬دبي ‬المالي ‬في ‬إطار ‬عملية ‬تطوير ‬شاملة ‬لكل ‬خدمات ‬ما ‬بعد ‬التداول ‬في ‬السوق ‬وذلك ‬بوضعها ‬تحت ‬مظلة ‬شركة ‬مستقلة ‬مملوكة ‬بالكامل ‬للسوق.

وتتواكب تلك المبادرة أيضاً مع القواعد التنظيمية بشأن تنظيم شركات التقاص المركزي ‏(CCP)، ‬التي ‬أصدرتها ‬هيئة ‬الأوراق ‬المالية ‬والسلع ‬في ‬2016، ‬وبمساهمة ‬فعالة ‬من ‬قبل ‬سوق ‬دبي ‬المالي ‬في ‬الإعداد ‬لتلك ‬القواعد.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي: «تدرك الأسواق المالية العالمية بصورة متزايدة الأهمية البالغة لوجود شركات مستقلة للتقاص المركزي ‏CCP، ‬وذلك ‬في ما ‬يخص ‬إدارة ‬المخاطر ‬ذات ‬الصلة ‬بالتقاص ‬والتسوية ‬بصورة ‬أفضل ‬وأكثر ‬فعالية، ‬الأمر ‬الذي ‬يكتسب ‬أهمية ‬أكبر ‬بالنسبة إلى لسوق ‬دبي ‬المالي ‬كونه ‬شركة ‬مساهمة ‬عامة ‬مدرجة».