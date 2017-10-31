إماراتية نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لوسطاء الشحن

دبي (الاتحاد)

أصبحت ناديا عبد العزيز، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات «نافل»، أول امرأة من دولة الإمارات يتم تسميتها نائباً للرئيس في مجلس الإدارة العالمي الموسع للاتحاد الدولي لوسطاء الشحن «فياتا»، والذي يمثل 44 ألف شركة للشحن والخدمات اللوجستية تنتمي إلى 150 دولة.

وتم انتخاب عبد العزيز بإجماع كل أعضاء فياتا خلال قمة فياتا العالمية التي انعقدت في كوالالمبور، ماليزيا مؤخراً.

وقالت عبد العزيز في بيان: «يشرفني انتخابي كنائب لرئيس أهم اتحاد في العالم لوسطاء الشحن، ويؤكد الانتخاب على المكانة القوية لدولة الإمارات كمركز للخدمات اللوجستية، ويحملني مسؤولية كبيرة لما فيه المزيد من دعم رؤية فياتا ونافل، وأنا ملتزمة بتعزيز مكانة دولة الإمارات بشكل أكبر كمركز عالمي للخدمات اللوجستية، ورفع معايير هذه الصناعة من خلال دورات (فياتا) التدريبية الاحترافية والمنصات الإلكترونية».

وأضافت ناديا: «سأعمل بحماس دائماً لمساعدة جميع أعضائنا وأي شركة مهتمة بالاستثمار في دولة الإمارات، وإنني أتطلع إلى تعزيز علاقاتنا بشكل أكبر مع (فياتا) لبناء علاقات استراتيجية أقوى لمنطقتنا بأسرها».

وتعتبر الإمارات من أكبر المساهمين في قطاع الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قامت دبي وحدها بمنح عقود بناء بقيمة 11 مليار درهم هذا العام، في إطار الاستعدادات لمعرض «إكسبو 2020». ومن المتوقع على الصعيد العالم أن تصل قيمة سوق الصناعة اللوجستية إلى 15.5 تريليون دولار بحلول عام 2025.