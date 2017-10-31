ابن مجرن: الابتعاد عن الأفكار المعلبة

دبي (الاتحاد)

أكد سلطان بن مجرن، رئيس اتحاد رفع الأثقال، أهمية وضع «اليد على الجرح» والنقاط على الحروف بشأن المشاركات الخارجية، مع ضرورة الإعداد والتجهيز قبل خوضها، حتى يتم وضع الأمور في إطارها الصحيح، خصوصاً أن هناك اتحادات تتأهل من دون الحصول على النتائج المطلوبة، من خلال خبرة العمل، وطالب بالخروج إلى أفكار خلاقة وجديدة والابتعاد عن الأفكار المعلبة. وأضاف: الألعاب الفردية تتأهل بنتائجها ويمكن أن تحدث مفاجآت على غرار الإنجاز التاريخي، للبطل الذهبي الشيخ أحمد بن حشر، والحقيقة أنه قام بجهود كبيرة ساعدته على الوصول إلى الهدف الرائع الذي مثل علامة فارقة ومضيئة في سماء الرياضة الإماراتية. لابد أن نتجاوز الخلافات الداخلية في بعض الاتحادات الرياضية، لأنها تؤدي إلى تربص بعض الأشخاص بالهفوات الموجودة في كل اتحاد، وهو ما يتسبب بمعاناة كبيرة تؤدي إلى عرقلة العمل، وفي نهاية الأمر تخسر اللعبة نفسها ومن بعدها تمتد الخسائر إلى الرياضيين.

ودعا سلطان بن مجرن إلى الاقتداء بأفكار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، والذي أشعل روح التحدي بين أفراد المجتمع من خلال مبادرة من العيار الثقيل، وهذا ما يمكن أن يعزز التطور الرياضي على المستويات كافة وبث روح الحماس والحيوية، وقال: العودة إلى القاعدة الأساسية للرياضة من شأنها أن تمنح الدولة التميز الرياضي المنشود، لرسم مسار حقيقي رياضي صحيح يؤدي إلى التطور وتنفيذ الخطط المقررة. وأكد أن تأهل الأثقال إلى الأولمبياد في 2012 و2016 كان بجهود فردية، من فريق العمل والعنصر النسائي، مع الإشارة إلى الدعم المالي الذي حصلنا عليه من اللجنة الأولمبية وهيئة رعاية الشباب والرياضة، وهناك خطوات يمكن أن تدعم تطورنا مثل انتشار المراكز الخاصة برياضة رفع الأثقال، ولن نكرر مطالبنا للهيئة العامة بالحصول على الدعم المالي، وسنكتفي بتسيير النشاط بالموارد المالية المتاحة للعبة، التي تشهد درجة كبيرة من العزوف عن ممارستها.