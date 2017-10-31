%10 حصة أفريقيا من إجمالي تجارة دبي خلال 2016

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت حصة القارة الأفريقية من إجمالي تجارة دبي غير النفطية من 7.3% في عام 2010 إلى 10% خلال العام الماضي، في حين قفزت تجارة دبي مع أفريقيا من 65.7 مليار درهم لتصل 125.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بحسب حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي.

وقال بوعميم في تصريحات لـ«الاتحاد» بمناسبة استضافة دبي لفعاليات الدورة الرابعة من المنتدى الأفريقي للأعمال 2017: «تعتبر دول القارة السمراء من الشركاء التجاريين الرئيسين لإمارة دبي، فعلى مدى السنوات الماضية شهد حجم التبادل التجاري بين دبي وأفريقيا تطوراً كبيراً ونمواً لافتاً».

وقال بوعميم: «تعكس هذه النقلة النوعية في حجم التجارة بين دبي والقارة السمراء آفاق النمو الواسعة التي يسعى الطرفان للوصول إليها، خصوصاً أن دبي باتت بفضل تطور حركة النقل الجوي والبحري من وإلى دول القارة السمراء منفذاً لمنتجات الشركات العالمية وخدماتها ومصدراً لرؤوس الأموال والاستثمارات إلى أسواقها من دول العالم».

وحول أهمية الدورة الرابعة من المنتدى، قال بوعميم: «تكمن أهمية المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في كونه يوفر منصة مثالية تجمع نخبة من أبرز القادة وصناع القرار والخبراء والمختصين ورجال أعمال والمستثمرين من جميع دول المنطقة والعالم وإيجاد نوع فريد من التواصل بين الأعمال في كل من دبي والمنطقة والقارة الأفريقية بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة، وبحث سبل الارتقاء بالواقع الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة الأفريقية».

وأضاف: «على مدى السنوات الماضية، نجح المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في تعزيز مكانته كأبرز الفعاليات العالمية التي تتمحور حول أفريقيا، والتي تستقطب حضوراً يضم أكثر من 1000 من صنّاع القرار بمن فيهم مجموعة من الرؤساء والوزراء وكبار الشخصيات ورواد الأعمال الأفارقة، وأبرز المسؤولين التنفيذيين الإقليميين والعالميين، ومديرو البنوك الخاصة، وصناديق الثروة السيادية، وشركات الأسهم الخاصة، بالإضافة إلى أهم رواد الأعمال الشباب، حيث استضافت هذه السلسلة خلال دوراتها السابقة أكثر من 10 رؤساء دول، و74 وزيراً وشخصية مرموقة، و5400 رئيس تنفيذي، وغيرهم من صنّاع القرار من 65 بلداً حول العالم».

وتشهد الدورة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال مشاركة رفيعة المستوى واستثنائية من 5 رؤساء دول أفريقية، كما تشهد مشاركة أكثر من 12 وزيراً، وعدد من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء، حيث سيشهد حضور فخامة السيدة أمينة غريب رئيس جمهورية موريشيوس، وفخامة السيد بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، وفخامة السيد داني فور رئيس جمهورية سيشل، وفخامة السيد الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وفخامة السيد إدجار لونجو رئيس زامبيا.

ويستعرض المنتدى خلال العام الجاري في جلساته إمكانية الاستعانة بالتكنولوجيا لتحفيز النمو في أفريقيا، ومناقشة أهمية القطاع الخاص الناشئ، واستكشاف فرص التمويل وإبرام الشراكات مع أهم الشركات الحيوية في أفريقيا، كما أنه يهدف إلى تشجيع المزيد من فرص التعاون والاستثمار والتجارة وريادة الأعمال في ومع أفريقيا، وترسيخ مكانة دبي كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية، ومصدر لخدمات الاستثمار والتمويل إلى القارة.

ويعد المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال جزءاً من سلسلة منتديات أعمال عالمية أطلقتها غرفة دبي التي تركز على القارة الأفريقية وأسواق رابطة الدول المستقلة وأميركا اللاتينية، حيث تتعاون غرفة دبي مع مجموعة «الإيكونومست» البريطانية في تطوير محتوى المنتدى.