%90 من سكان الإمارات نافذون إلى شبكة «الإنترنت»

حاتم فاروق (أبوظبي)

تجاوز معدل النفاذ إلى شبكة الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 90% من عدد السكان ليكون من المعدلات الأعلى عالمياً، فيما جاءت الدولة الأولى على المستوى العالمي في نسبة استخدام الهواتف الذكية مقارنة بعدد السكان، بينما بلغت نسبة الهواتف الذكية المرتبطة بالإنترنت من إجمالي الهواتف المسجلة على شبكات الدولة نحو 81.5%، بحسب حمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالدولة.

وقال المنصوري، خلال افتتاح الاجتماع الدولي «الآيكان 60» المقام حالياً في العاصمة أبوظبي، إن دولة الإمارات تبذل في الوقت الراهن جهوداً حثيثة لتعزيز الجاهزية للمستقبل من خلال تطبيق الجيل الخامس «5G» من اتصالات النطاق العريض، مؤكداً أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت «IPV6». ونوه مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن دولة الإمارات تعكف حالياً على تطوير منظومة تشريعية متكاملة لتبادل البيانات وإتاحتها للجميع، مؤكداً أن الهيئة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الربط الشبكي بين مختلف إمارات الدولة، لافتاً بأن الفرق التابعة للهيئة بالتعاون مع مشغلي القطاع ومزودي الخدمات قطعت شوطاً كبيراً في التكامل بين قواعد البيانات والأنظمة الحكومية وغير الحكومية.

وأضاف أن شبكة الإنترنت نفسها تعيش نقلة تاريخية بين زمنين، أحدهما زمن إنترنت الإنسان، والثاني يتمثل في «إنترنت الأشياء»، مؤكداً أن عدد الأشياء المرتبطة بالإنترنت يزيد في الوقت الراهن على 8.4 مليار جهاز، ومن المتوقع أن يصل العدد في 2020 إلى أكثر من 20 مليار جهاز.

وأوضح المنصوري أن البيئة الرقمية الآخذة في التطور، فضلاً عن تعاظم أهمية البيانات بالتوازي مع زيادتها الكمية، حيث إن مقدار البيانات التي أنتجتها البشرية في السنوات القليلة الماضية يساوي ما أنتجه الإنسان على امتداد تاريخه منذ العصر الحجري. وسوف تتضاعف كمية البيانات الموجودة في عام 2020 بنسبة 44 ضعفاً عما كانت عليه في 2009. وقال «لنا أن نتخيل الطفرة التي ستحدث في عالم الإنترنت كنتيجة لتلك التطورات، والتي بدأت ملامحها تتبدى من اليوم.