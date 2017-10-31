توتنهام يأمل عودة كين

لندن (رويترز)
قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إن هداف الفريق هاري كين قد يعود من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، ليلحق بمباراة الغد في دوري أبطال أوروبا على استاد ويمبلي أمام حامل اللقب ريال مدريد.
وغاب اللاعب الدولي الإنجليزي الذي سجل لتوتنهام 13 هدفاً في 12 مباراة في كل المسابقات، عن مباراتين خسرهما فريقه، الأولى، الأربعاء الماضي أمام وستهام يونايتد في كأس الرابطة (3-2)، والثانية السبت الماضي في الدوري الممتاز أمام مانشستر يونايتد (1-صفر) .
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وتعادل توتنهام الذي يحتل قمة المجموعة الثامنة في دوري الأبطال برصيد 7 نقاط، مع ريال مدريد بطل إسبانيا في مباراة الذهاب 1-1 في وقت سابق من الشهر الجاري.