«لوتاه» تنجز %50 من أعمال البناء في «ذا ويفز»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة لوتاه لتطوير العقارات، إحدى أبرز مطوري العقارات الفاخرة في المنطقة، عن إنجاز 50% من أعمال البناء، ضمن مشروعها السكني الجديد «ذا ويفز». يقع المشروع في «قرية جميرا الدائرية»، في دبي، نظراً لسهولة الوصول إليها، وسيوفر المتطلبات الأساسية للمجتمعات السكنية، وفقاً لأعلى مستويات المعيشة والرفاهية.

ويضم المشروع بنايتين، تتألفان من 135 شقة. ويوفر المشروع المميز الجديد شققاً متنوعة بوحدات مكونة من استوديو وغرفة نوم واحدة، وشققاً بطابقين تتراوح مساحاتها من 485 إلى 2000 قدم مربعة.