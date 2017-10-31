دراسة: زيادة المعروض بالسوق العقاري السكني في أبوظبي تضغط على الأسعار

أبوظبي (الاتحاد)

شهد القطاع العقاري السكني في إمارة أبوظبي، خلال الربع الثالث من العام الحالي، المزيد من الضغوط الناجمة عن زيادة المعروض وتوجهات المستثمرين الحذرة، حسب تقرير القطاع العقاري السكني في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2017 الذي أصدرته شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار مبيعات الشقق بنسبة 3% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع توجه السكان بشكل كبير للانتقال إلى مناطق مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد والمرور. وسجلت جزيرة السعديات أفضل أداء، حيث ارتفعت أسعار المبيعات فيها من 1401 درهم إلى 1415 درهماً للقدم المربعة، فيما سجلت منطقة شاطئ الراحة أكبر انخفاض بنسبة أكثر من 5% على أساس ربع سنوي، حيث انخفضت الأسعار في المنطقة من 1627 درهماً إلى 1541 درهماً للقدم المربعة.