منطقة الطيران في دبي الجنوب تستهدف استثمارات كبرى

دبي (الاتحاد)

تستعد منطقة الطيران في دبي الجنوب للمشاركة في «معرض دبي للطيران 2017» لاستقطاب استثمارات كبرى في إطار سعيها لأن تصبح مساهماً رئيسياً في قطاع الطيران في المنطقة. وتتطلع «دبي الجنوب»، لأن تكون مدينة حديثة تحتضن عند اكتمالها أكبر مطار في العالم ينفرد بقدرته على استيعاب أكثر من 220 مليون مسافر و16 مليون طن من الشحنات سنوياً.

وقال طحنون سيف، نائب الرئيس لقطاع الطيران في دبي الجنوب «تلعب منطقة الطيران دوراً محورياً في تطوير بيئة طيران شاملة تلبي جميع الاحتياجات المرتبطة بقطاع الطيران، بما في ذلك الصيانة والإصلاح والتجديد، والتعليم، والأبحاث والتطوير، والضيافة. وستغدو منطقة الطيران محركاً أساسياً لنمو هذا القطاع، حيث أنها صممت لخدمة جميع الجوانب العملية لصناعات الطيران، ابتداء من التصميم والتطوير والانتهاء بتشغيل واستخدام الطائرات».

وأضاف «لذلك نحن نرحب بالاستثمارات من جميع اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطيران، حيث نعمل على إرساء بيئة متكاملة عالمية المستوى لصناعة الطيران تم تصميمها بحيث تربط منافذ التجارة البرية والبحرية والجوية بشكل انسيابي وبكفاءة كبيرة، مع تسهيلات كاملة لحركة البضائع والخدمات في المطارات والمعابر».