4.15 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» العام الماضي

أبوظبي (الاتحاد)

حقق بنك أبوظبي التجاري 4.157 مليار درهم بتراجع نسبته 16%، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الأموال والمخصصات، بينما حافظ البنك على مستوى متوسط العائد على الحقوق بنسبة 15.7% والعائد على متوسط الأصول بنسبة 1.65%. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات العامة بنسبة 5% لتصل إلى 5.700 مليار درهم.

وارتفع الدخل من العمليات بنسبة 3% ليصل إلى 8.49 مليار درهم، بينما حافظ إجمالي صافي الدخل من الفوائد والتمويل الإسلامي على مستواه خلال العام 2015، حيث بلغ 6.20 مليار درهم متأثراً بارتفاع تكلفة التمويل.

وتمت معادلة هذه الزيادة في تكلفة التمويل جزئياً بارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 12% ليصل إلى 2.294 مليار درهم.

كما ارتفع الدخل من صافي الرسوم والعمولات بنسبة 2% ليصل إلى 1.472 مليار درهم، ويعود ذلك أساساً إلى الزيادة في صافي رسوم المعاملات المصرفية للأفراد بنسبة 10% ليبلغ 706 ملايين درهم.