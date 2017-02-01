4.15 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» العام الماضي

أبوظبي (الاتحاد)
حقق بنك أبوظبي التجاري 4.157 مليار درهم بتراجع نسبته 16%، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الأموال والمخصصات، بينما حافظ البنك على مستوى متوسط العائد على الحقوق بنسبة 15.7% والعائد على متوسط الأصول بنسبة 1.65%. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات العامة بنسبة 5% لتصل إلى 5.700 مليار درهم.
وارتفع الدخل من العمليات بنسبة 3% ليصل إلى 8.49 مليار درهم، بينما حافظ إجمالي صافي الدخل من الفوائد والتمويل الإسلامي على مستواه خلال العام 2015، حيث بلغ 6.20 مليار درهم متأثراً بارتفاع تكلفة التمويل.
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كما ارتفع الدخل من صافي الرسوم والعمولات بنسبة 2% ليصل إلى 1.472 مليار درهم، ويعود ذلك أساساً إلى الزيادة في صافي رسوم المعاملات المصرفية للأفراد بنسبة 10% ليبلغ 706 ملايين درهم.
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