  • الثلاثاء 11 صفر 1439هـ - 31 أكتوبر 2017م
  01:11     مقتل فلسطيني بإطلاق نار إسرائيلي قرب رام الله        01:14    لافروف يؤكد انه "ليس هناك اي دليل" على تدخل روسيا في الانتخابات الاميركية    

7 جوائز لقصر الإمارات و19 لقباً لـ«روتانا» وفيراري «مدينة ترفيهية رائدة»

شركات الضيافة والسياحة الوطنية تحصد جوائز السفر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

دبي (الاتحاد)

حصدت شركات الضيافة والسياحة الوطنية العشرات من النسخة الـ 24 لجوائز السفر العالمية 2017 خلال حفل أقيم بدبي أمس الأول.

ويتم منح جوائز السفر العالمية بعد تصويت المختصين المحترفين في قطاع السياحة والسفر وشركات رائدة وعملاء في قطاع الترفيه والسياحة من جميع أنحاء العالم، وتكرم هذه الجوائز التزام الشركات وحرصها على التميز خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

تحتفي جوائز السفر العالمية، التي تضاهي بأهميتها جوائز الأوسكار ولكن في مجال السفر، بمعايير التميز ومستويات الجودة، حيث يشرف على عملية التصويت نخبةٌ من الإحصائيين في قطاعي السياحة والسفر حول العالم.

وتفصيلاً، حصد قصر الإمارات سبع جوائز مرموقة، حيث قام نخبة من رواد قطاع الضيافة باختيار الفندق لجائزة أفضل وأرقى أجنحة فندقية في الشرق الأوسط والإمارات وأبوظبي.

كما حاز الفندق على عدة جوائز أخرى منها أفضل منتجع في أبوظبي وأفخم فندق في الشرق الأوسط والفندق الرائد في أبوظبي لعقد المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات، التي تسلط الضوء على النمو الهائل والملحوظ في مجال سياحة الفعاليات في المنطقة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 