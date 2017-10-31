شركات الضيافة والسياحة الوطنية تحصد جوائز السفر

دبي (الاتحاد)

حصدت شركات الضيافة والسياحة الوطنية العشرات من النسخة الـ 24 لجوائز السفر العالمية 2017 خلال حفل أقيم بدبي أمس الأول.

ويتم منح جوائز السفر العالمية بعد تصويت المختصين المحترفين في قطاع السياحة والسفر وشركات رائدة وعملاء في قطاع الترفيه والسياحة من جميع أنحاء العالم، وتكرم هذه الجوائز التزام الشركات وحرصها على التميز خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

تحتفي جوائز السفر العالمية، التي تضاهي بأهميتها جوائز الأوسكار ولكن في مجال السفر، بمعايير التميز ومستويات الجودة، حيث يشرف على عملية التصويت نخبةٌ من الإحصائيين في قطاعي السياحة والسفر حول العالم.

وتفصيلاً، حصد قصر الإمارات سبع جوائز مرموقة، حيث قام نخبة من رواد قطاع الضيافة باختيار الفندق لجائزة أفضل وأرقى أجنحة فندقية في الشرق الأوسط والإمارات وأبوظبي.