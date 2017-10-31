بدء توسعة «مارينا مول أبوظبي» النصف الثاني من 2018

أبوظبي (الاتحاد)

تتجاوز قيمة أعمال التطوير والتحديث في مخطط «مارينا مول-أبوظبي» الجديد أكثر من 3 مليارات درهم، لتدشين متنزه جديد على الواجهة المائية، يشتمل على مختلف أنواع وسائل الراحة والترفيه، ويضم مجموعة جديدة من محلات تجزئة ووجهات ترفيهية ومطاعم، حسب ما أعلنت إدارة مارينا مول-أبوظبي، التابع للشركة الوطنية للاستثمار، في بيان أمس.

ومن المقرر أن تبدأ التوسعة الجديدة والتجديدات الشاملة على مساحة 300 ألف متر مربع في مارينا مول-أبوظبي بالنصف الثاني من عام 2018، كما يتوقع انطلاق أعمال التجديدات لمرافق وديكورات المول وواجهات المحلات التجارية في المبنى الحالي ابتداءً من الربع الأول لعام 2018.

وسيوفر ممشى المارينا أكثر من 19.5 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية للمشروع للإيجار، وستشكل عنواناً جديداً لمطاعم راقية وعالمية، إضافة إلى برج جديد يضم باقة من المطاعم. وقال رامي شهاب الدين، مدير إدارة الاستثمار لدى الشركة الوطنية للاستثمار: «ليس هنالك أي شك بأهمية موقع المارينا مول في إمارة أبوظبي، وهو يتميز بكونه أحد أقدم المراكز التجارية وأشهر الوجهات الترفيهية في العاصمة، ويعد موقعه الاستراتيجي من أهم الأسباب الرئيسة لنجاحنا المستمر. وسيكون للمخططات الجديدة دور محوري في تحديث وتعزيز تجربة تسوق فريدة للزوار في السنوات الطويلة المقبلة».