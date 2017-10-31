بدء توسعة «مارينا مول أبوظبي» النصف الثاني من 2018

أبوظبي (الاتحاد)
تتجاوز قيمة أعمال التطوير والتحديث في مخطط «مارينا مول-أبوظبي» الجديد أكثر من 3 مليارات درهم، لتدشين متنزه جديد على الواجهة المائية، يشتمل على مختلف أنواع وسائل الراحة والترفيه، ويضم مجموعة جديدة من محلات تجزئة ووجهات ترفيهية ومطاعم، حسب ما أعلنت إدارة مارينا مول-أبوظبي، التابع للشركة الوطنية للاستثمار، في بيان أمس.
ومن المقرر أن تبدأ التوسعة الجديدة والتجديدات الشاملة على مساحة 300 ألف متر مربع في مارينا مول-أبوظبي بالنصف الثاني من عام 2018، كما يتوقع انطلاق أعمال التجديدات لمرافق وديكورات المول وواجهات المحلات التجارية في المبنى الحالي ابتداءً من الربع الأول لعام 2018.
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