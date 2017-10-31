أعمال إنشاءات «إكسبو 2020» ترى النور في قلب الموقع

دبي (الاتحاد)

وصلت الأعمال الإنشائية في عددٍ من أجنحة الدول المشاركة في إكسبو 2020 مرحلة متقدمة في الأعمال الإنشائية ضمن موقع الحدث، وتشكل الأجنحة في مناطق الموضوعات الفرعية الثلاثة لـ«إكسبو 2020 دبي - الفرص والتنقل والاستدامة» أول المباني التي بدأت ترتفع فوق سطح الأرض في الموقع.

وكانت الأعمال الإنشائية في مناطق الموضوعات بدأت خلال مارس الماضي، بعد منح شركة «الفطيم كاريليون» التي تتخذ من دبي مقراً لها عقد تطوير بقيمة 2.2 مليار درهم، وستقوم بعض الدول المشاركة ببناء أجنحتها بنفسها بينما سيقوم «إكسبو 2020 دبي» ببناء أجنحة أخرى ليتم تأجيرها.

وقال المهندس أحمد الخطيب، نائب رئيس التطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي «يمثِّل ارتفاع أولى البنى فوق سطح الأرض في مناطق موضوعات إكسبو 2020 دبي إحدى محطات الإنجاز المميزة التي نجحنا بتحقيقها ضمن إطار مساعينا الرامية لتنظيم الملتقى العالمي المرتقب، لأن مناطق الموضوعات ستكون هي الوجهة الأساسية التي تقدم التجارب الممتعة لملايين الزوار. أحرزنا تقدماً كبيراً في العمليات الإنشائية، وتحقيق هذا الإنجاز يعني أننا نسير وفق الجدول الزمني». وستضم مناطق موضوعات «إكسبو 2020 دبي» 136 جناحاً خاصاً بالدول والمنظمات غير الحكومية والشركاء التجاريين، إضافة إلى عشرات الأجنحة التي ستبنيها الدول المشاركة خارج مناطق الموضوعات.

وتعمل 12 رافعة برجية في موقع الحدث حالياً، وستنضم إليها 10 رافعات أخرى خلال الأشهر المقبلة، كما يتم صب 6100 متر مكعب من الإسمنت في الموقع أسبوعياً. ومن المقرر استكمال كل أنشطة البناء الأساسية في الموقع بحلول شهر أكتوبر 2019، أي قبل عام كامل من الافتتاح المقرر في 20 أكتوبر 2020.

وأضاف الخطيب: «تشهد وتيرة العمل في الموقع تسارعاً مستمراً، إذ نقوم حالياً بتطوير 17 مشروعاً مختلفاً، بالإضافة إلى الكثير من المشروعات الأخرى التي ننوي إطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة خلال شهر أبريل 2018، حيث ستبدأ الدول المشاركة في إكسبو دبي باستلام المواقع المخصصة لها والبدء في العمليات الإنشائية».