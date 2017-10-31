مصخت السالفة

لجنة الاستئناف تقبل استئناف اليماحي وتخفف العقوبة اللي طبقها الاتحاد 90% أحلى من هالخصم مافيه بصراحة ولا تحصلونه حتى في الاوتليت، ولجنة الانضباط ترفض الشكوى المقدمة ضد بن نخيرات وتقولهم ترى السالفة ما تستاهل ولا فيها شي!
مب مشكلتنا الخصم ولا الرفض بس تعالوا شو السالفة! وصلنا لمرحلة انه محد يبا يكلم الثاني ولا نتحمل بعض!
ترى في الأساس اللي منتخبين الاتحاد هم الأندية نفسها وسوالف الانتقادات مب شي يديد، ومطلوب علشان كل واحد يعرف يصلح الاغلاط اللي غافل عنها والدنيا أخذ وعطا مب معركة!.. ربعنا في الاتحاد شو ياكم صرتوا ماتتحملون اللي وصلوكم للكراسي وانتوا في آخر جمعية عمومية تدورون رضاهم وتجتمعون كل يومين أكثر من أي اتحاد سابق عسب ما يسحبون الثقة فيكم!
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انزين يالربع وبعدين مع التحكيم !!
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واحد من المحللين قالها علني أنه لجنة الحكام بيحددون بطل الدوري وطبعاً هو يعرف عنده علوم قبل في هالسوالف.. بس نفس المحلل يعارض وجود الفيديو لأنه يدري أنه ربعه بيتأثرون بعد إذا الفيديو فتح عيون الناس.
بس نصبر لين الشتاء عل وعسى الاتحاد يصدقون ونشوف الفيديو ينقذ دورينا من تحديد مساره.