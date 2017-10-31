مصخت السالفة

الكابتن capitano.uae@gmail.com

لجنة الاستئناف تقبل استئناف اليماحي وتخفف العقوبة اللي طبقها الاتحاد 90% أحلى من هالخصم مافيه بصراحة ولا تحصلونه حتى في الاوتليت، ولجنة الانضباط ترفض الشكوى المقدمة ضد بن نخيرات وتقولهم ترى السالفة ما تستاهل ولا فيها شي!

مب مشكلتنا الخصم ولا الرفض بس تعالوا شو السالفة! وصلنا لمرحلة انه محد يبا يكلم الثاني ولا نتحمل بعض!

ترى في الأساس اللي منتخبين الاتحاد هم الأندية نفسها وسوالف الانتقادات مب شي يديد، ومطلوب علشان كل واحد يعرف يصلح الاغلاط اللي غافل عنها والدنيا أخذ وعطا مب معركة!.. ربعنا في الاتحاد شو ياكم صرتوا ماتتحملون اللي وصلوكم للكراسي وانتوا في آخر جمعية عمومية تدورون رضاهم وتجتمعون كل يومين أكثر من أي اتحاد سابق عسب ما يسحبون الثقة فيكم!

ندري أنكم متمسكين بكراسيكم بـ «سوبر جلو» ولا أثر فيكم كلام الناس على كلام الإعلاميين عقب ما ضيعتوا حلم كاس العالم، ولا شفنا حد منكم حس على دمه واستقال ولا تقولوا لي استقال واحد تراه شفناه في التلفزيون ميت يبا يرجع وانتوا مستحين انكم ترجعونه، بس هدوا اللعب ترى العين عليكم ولاتخلونها تمصخ، وسعوا صدوركم شوي ترى الدوري بدا يحلو وشكله بثنعشر فريق اخير من اربعتشر فريق مب ناقصنه غير أنكم تخلون الأندية تشتغل وتلعب وتييب جماهير والإعلام يشتغل عالإثارة شوي تراها هي اللي نافعتنا ومشوقتنا نتابع دامكم رقود.. خلوا عنكم الشكاوى عالتصريحات والاحتجاجات لاني أدري لو هالتصريحات قبل الجمعية العمومية ما كنتوا بتشتكون عليها، وحاسبوا ترى الأيام تركض والجمعيات العمومية يايه لا تخلون الاندية نفسها اللي اجتمعت في الذيد ووصلتكم تجلب عليكم مرة ثانية لانه هالمرة اذا اتفقوا الكبار والصغار ضعتوا فيها.

انزين يالربع وبعدين مع التحكيم !!

وانا ماتكلم عن مباراة العين والشارجه اللي احتشروا الناس عليها وشكله واحد بيتحول بسبتها للانضباط بعد الا اذا هدوا اللعب الربع في لجنة الحكام والاتحاد.. أنا أتكلم عن المساكين الأندية اللي يتصفعون من التحكيم كل أسبوع ويحتجون ولا حد سائل فيهم!

واحد من المحللين قالها علني أنه لجنة الحكام بيحددون بطل الدوري وطبعاً هو يعرف عنده علوم قبل في هالسوالف.. بس نفس المحلل يعارض وجود الفيديو لأنه يدري أنه ربعه بيتأثرون بعد إذا الفيديو فتح عيون الناس.

بس نصبر لين الشتاء عل وعسى الاتحاد يصدقون ونشوف الفيديو ينقذ دورينا من تحديد مساره.