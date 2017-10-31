ماجد العويس يختار التشكيلة المثالية

دبي (الاتحاد)

شهدت تشكيلة الأسبوع السادس، بروز نخبة من الجدد من فرق قاع الترتيب، والذين قدموا عروضاً قوية ومستويات جيدة، أهلتهم لتحقيق نتائج إيجابية مع أنديتهم، ودخول قائمة أفضل تشكيلة. وهناك حسن زهران قلب دفاع عجمان الذي قدم دوراً دفاعياً جيداً أمام الإمارات، وأسهم أيضاً في دعم الهجوم، وتسجيل هدف ثمين لـ«البرتقالي»، كما تألق أيضاً البرازيلي إديلسون لاعب عجمان وسجل هدفين، وبرز البرازيلي فاندر فييرا لاعب الشارقة على الأطراف، بسرعة اختراقاته، ونجاحه في صناعة الخطر، والتمهيد لزملائه، من أجل الوصول إلى شباك العين، إضافة إلى تسجيل هدف التعادل.

أما فيما يتعلق بالحراسة، واصل محمد حسن حامي عرين الوحدة تألقه وحفاظه على عروضه القوية، كان سداً منيعاً لفريقه في مواجهة هجوم شباب الأهلي- دبي.

وحافظ الياباني شيوتاني تسوكاسا لاعب العين على مكانه في التشكيلة، من خلال القيام بأدوار دفاعية وهجومية ناجحة، وتسجيل الهدف الثاني لفريقه، كما استمر الكوري الجنوبي شانج واو ريم لاعب الوحدة في عروضه القوية، وفي الارتكاز قدم سلطان الغافري لاعب الوحدة أداءً جيداً، بالإضافة إلى مبارك بوصوفة لاعب الجزيرة الذي يؤدي بمستوى متميز .

وبالنسبة للمهاجمين، يستحق مارسيلو لاعب النصر حضوره في أفضل هجوم، بفضل مساهمته الكبيرة في فوز «العميد» بثلاث نقاط ثمينة أمام الظفرة، إلى جانب استمرار البرازيلي فابيو دي ليما الذي واصل تألقه وتسجيله للأهداف مع الوصل.

ويستحق المصري أيمن الرمادي، لقب مدرب الجولة، بفضل انتزاع فوز ثمين على حساب منافس مباشر.