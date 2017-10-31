إديلسون.. «المذاق البرتقالي»

عماد النمر (عجمان)

استحق البرازيلي إديلسون مهاجم عجمان، لقب أفضل لاعب في الجولة السادسة، بعدما قاد «البرتقالي» إلى فوز مستحق على الإمارات، ونجح في إحراز هدفين من «الثلاثية البرتقالية»، وأضاع مثلهما من فرص محققة، وفرض اللاعب نفسه على الساحة منذ التحاقه بعجمان قبل موسمين، حيث أسهم بقوة في صعود الفريق إلى «المحترفين»، وقدم معه مستويات لافتة حتى الآن، وبدأ إديلسون مسيرته مع الشباب موسم 2013 - 2014، وسجل 10 أهداف، وارتدى القميص «البرتقالي» منذ 3 مواسم، وأحرز 46 هدفاً، واختير في الموسم الماضي أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى، وتصدر هدافي البطولة، ويمضي الآن إلى كتابة تاريخ جديد له في دوري المحترفين مع عجمان بعد تجربته القصيرة مع «الجوارح».

وأجمعت الآراء على أحقية إديلسون على أن يكون نجم الجولة، بعد الظهور اللافت خلال مباراة الإمارات، وبدا متألقاً وبحالة فنية عالية أسهمت في الفوز الثاني على التوالي.

وأكد عبد الوهاب عبد القادر أن إديلسون لاعب مجتهد ومنضبط سلوكياً، ويتمتع بأخلاقيات عالية، ويتميز بروح التعاون مع زملائه اللاعبين داخل الملعب، ويؤدي واجباته الفنية بكل دقة، كما أنه يملك مهارات فنية عالية ويجيد اللعب بالقدمين والتسديد بالرأس، ولديه حاسة تهديفية رائعة، كما أنه يوجد في المكان والمركز المناسب أثناء الهجوم، ويقوم بأدوار دفاعية أيضاً، وأشار إلى أن إديلسون يتمتع بسرعة بديهة ورؤية جيدة للملعب، تساعده في التحرك السريع، واتخاذ القرارات الصحيحة في التوقيت المناسب، ويمكن أن نطلق عليه أنه مهاجم عصري لأنه يجيد اللعب في كل أركان الملعب، وتحركاته تساعد بقية زملائه في اتخاذ الأماكن الصحيحة والتعاون معه بصورة تفيد الفريق، خاصة في الحالة الهجومية.

وشدد عبد القادر على أن الموسم الذي قضاه مدرباً للاعب يحمل ذكريات جيدة، لأنه منضبط سلوكياً وفنياً، ونجح في أن يكون هداف الفريق بفضل مهاراته العالية.

وقال إسماعيل راشد: إديلسون لاعب تكتيكي من الطراز الأول، ويجيد اختيار الأماكن المناسبة في الملعب أثناء المباراة، ويتميز بالتسديد القوي من الكرات الثابتة، وكلنا نتذكر هدفه في مرمى الظفرة الذي اختير من أفضل الأهداف، إضافة إلى هدفه أمام العين وهدفيه أمام الإمارات، ولا يقتصر عمل إديلسون في الملعب على تسجيل الأهداف، بل إن تحركاته من دون كرة تشغل مدافعي الفرق المنافسة، وهذا في حد ذاته نجاح تكتيكي يعتمد عليه المدرب، مستفيداً من إمكانات اللاعب الذي نستطيع أن نطلق عليه أنه لاعب ممتاز، وسيكون مطمعاً للعديد من الأندية في المرحلة المقبلة.

وأكد عبيد هبيطة أن إديلسون يعتبر لاعباً مجتهداً ويعطي أفضل ما عنده داخل الملعب، وظهر مع الشباب بصورة جيدة خلال الفترة القصيرة التي قضاها معه، وترك بصمته بتسجيل عشرة أهداف بقميص «الجوارح»، وهو لاعب خلوق وملتزم داخل الملعب وخارجه، وينفذ تعليمات المدرب بدقة كبيرة ويساعد زملاءه كثيراً، ويتمتع بروح الجماعة، ويوظف مهاراته لخدمة الفريق، وهو ما يؤكد أنه لاعب من طراز مميز، وساعد عجمان بصورة كبيرة في الصعود إلى دوري المحترفين، وأعتقد أنه سيكون له بصمة كبيرة هذا الموسم، ويحجز اسمه ضمن قائمة أفضل عشرة هدافين للدوري.