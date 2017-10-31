إديلسون.. «المذاق البرتقالي»

عماد النمر (عجمان)
استحق البرازيلي إديلسون مهاجم عجمان، لقب أفضل لاعب في الجولة السادسة، بعدما قاد «البرتقالي» إلى فوز مستحق على الإمارات، ونجح في إحراز هدفين من «الثلاثية البرتقالية»، وأضاع مثلهما من فرص محققة، وفرض اللاعب نفسه على الساحة منذ التحاقه بعجمان قبل موسمين، حيث أسهم بقوة في صعود الفريق إلى «المحترفين»، وقدم معه مستويات لافتة حتى الآن، وبدأ إديلسون مسيرته مع الشباب موسم 2013 - 2014، وسجل 10 أهداف، وارتدى القميص «البرتقالي» منذ 3 مواسم، وأحرز 46 هدفاً، واختير في الموسم الماضي أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى، وتصدر هدافي البطولة، ويمضي الآن إلى كتابة تاريخ جديد له في دوري المحترفين مع عجمان بعد تجربته القصيرة مع «الجوارح».
وأجمعت الآراء على أحقية إديلسون على أن يكون نجم الجولة، بعد الظهور اللافت خلال مباراة الإمارات، وبدا متألقاً وبحالة فنية عالية أسهمت في الفوز الثاني على التوالي.
|
وشدد عبد القادر على أن الموسم الذي قضاه مدرباً للاعب يحمل ذكريات جيدة، لأنه منضبط سلوكياً وفنياً، ونجح في أن يكون هداف الفريق بفضل مهاراته العالية.
|
وأكد عبيد هبيطة أن إديلسون يعتبر لاعباً مجتهداً ويعطي أفضل ما عنده داخل الملعب، وظهر مع الشباب بصورة جيدة خلال الفترة القصيرة التي قضاها معه، وترك بصمته بتسجيل عشرة أهداف بقميص «الجوارح»، وهو لاعب خلوق وملتزم داخل الملعب وخارجه، وينفذ تعليمات المدرب بدقة كبيرة ويساعد زملاءه كثيراً، ويتمتع بروح الجماعة، ويوظف مهاراته لخدمة الفريق، وهو ما يؤكد أنه لاعب من طراز مميز، وساعد عجمان بصورة كبيرة في الصعود إلى دوري المحترفين، وأعتقد أنه سيكون له بصمة كبيرة هذا الموسم، ويحجز اسمه ضمن قائمة أفضل عشرة هدافين للدوري.