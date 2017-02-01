37 مليار درهم حجم سوق إدارة المرافق في الإمارات خلال 2016

يوسف العربي (دبي)

يصل حجم قطاع إدارة المرافق في الإمارات إلى 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار) بنهاية عام 2016، بحسب شركة «إمداد» التي أكدت أن القطاع يسجل نمواً سنوياً، يتراوح بين 10 و15%، وتصل حصة الدول من إجمالي حجم القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي المقدر بنحو 37 مليار دولار إلى نحو 27%. وقال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «إمداد» خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، إن هناك 1000 شركة تعمل في قطاع إدارة المرافق في الإمارات، وهناك مشروع لتصنيف الشركات العاملة في دبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الأراضي والأملاك.

وقال لوتاه إن الشركة رصدت ما بين 60 و100 مليون درهم للتوسع خلال العام الحالي 2017 ولتمويل صفقات الاستحواذ المستهدفة على شركات محلية، موضحاً أن خطط التوسع ستركز على الأنشطة المكملة للشركة فيما يتم دراسة الاستحواذ على شركات في إدارة المرافق وأخرى في مجال إدارة النفايات.

وأشار إلى أن الشركة استحوذت خلال 2016 على شركتين، الأولى مختصة في مكافحة الحريق والثانية في تركيب وصيانة المصاعد مؤكداً أنه لا يوجد نية للتوسع خارج منطقة الخليج بسبب الظروف السياسية والاضطرابات الأمنية خارج المنطقة، مع التركيز على الإمارات التي تستحوذ على 75% من حجم أعمال الشركة والباقي في قطر وعمان.

وأضاف إن الشركة فازت بعقد لمشروع جديد في قطاع إدارة النفايات بسلطنة عمان وقيمته 350 مليون درهم لمدة سبع سنوات، ومن المتوقع مباشرة العقد اعتباراً من مارس المقبل.