مجلسا «سيدات أعمال» الإمارات وكازاخستان يبحثان التعاون الاستثماري

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جلسة مباحثات بين مجلسي سيدات أعمال الإمارات وأبوظبي برئاسة فريدة عبدالله قمبر العوضي النائب الأول لرئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات ووفد سيدات الأعمال الكازاخستانيات برئاسة خانزاده بالتايافا رئيسة مجلس سيدات أعمال أستانة. وبحث الاجتماع تعزيز التعاون الاستثماري بين الطرفين وأفضل الممارسات رالسبل لتعزيز دور المرأة.

وقالت فريدة عبدالله قمبر العوضي النائبة الأولى لرئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات التي رحبت بوفد سيدات الأعمال الكازاخستانيات، مشيرة إلى أن هذه الزيارة ستسهم في توسيع آفاق التعاون الممكنة لتنمية التبادلات التجارية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز الاتصالات بين سيدات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان الصديقة التي تعتبر شريكاً اقتصادياً واستثمارياً مهماً لبلادنا، حيث يرتبط بلدانا بعلاقات متطورة في جميع القطاعات وعلى الصعد كافة.

ونقلت العوضي لرئيسة وعضوات الوفد الكازاخستاني تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، راعية وداعمة المرأة في بلادنا، وتمنياتها بأن تحقق هذه الزيارة أهدافها وأن تسهم في فتح مجالات جديدة للتعاون بين صاحبات وسيدات الأعمال في بلدينا الصديقين.

وقدمت نائبة رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات عرضاً عن تطور مسيرة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً إلى أن مسيرة نهضة المرأة وتقدمها انطلقت منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971 ، في إطار المشروع التنموي الطموح للقائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - لبناء الوطن والمواطن، وانطلاقاً من رؤيته الثاقبة الحكيمة بأن المرأة تمثل نصف المجتمع وأنه لا يمكن لدولة تريد أن تبني نفسها أن تستغني عن نصفها الآخر، وقناعته الراسخة بأن مشاركة المرأة في خدمة المجتمع وإنجاز التنمية المنشودة أمر أساسي ومهم لاستكمال حلقتي العطاء.

كما تحدثت في الجلسة علياء المزروعي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، حيث قدمت عرضاً عن مجلس سيدات أعمال أبوظبي ومهامه وخدماته واستراتيجية عمله للسنوات المقبلة، مشيرة إلى الارتفاع الكبير والواضح في عدد رائدات وسيدات الأعمال اللواتي يدرن ويملكن مشاريع تجارية وصناعية وخدمية في إمارة أبوظبي، حيث بلغ عدد رائدات وسيدات الأعمال اللواتي يملكن مشاريع مسجلة في غرفة أبوظبي 4859 شركة ومؤسسة تغطي مختلف المجالات والقطاعات و368 رخصة مبدعة.

كما تحدثت نجلاء المطوع عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات‏‭ ‬خلال ‬الجلسة ‬عن ‬أهداف ‬ودور ‬ومبادرات ‬مجلس ‬سيدات ‬أعمال ‬الإمارات ‬الذي ‬تأسس ‬في ‬عام ‬2001.