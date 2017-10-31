مجلسا «سيدات أعمال» الإمارات وكازاخستان يبحثان التعاون الاستثماري

أبوظبي (الاتحاد)
عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جلسة مباحثات بين مجلسي سيدات أعمال الإمارات وأبوظبي برئاسة فريدة عبدالله قمبر العوضي النائب الأول لرئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات ووفد سيدات الأعمال الكازاخستانيات برئاسة خانزاده بالتايافا رئيسة مجلس سيدات أعمال أستانة. وبحث الاجتماع تعزيز التعاون الاستثماري بين الطرفين وأفضل الممارسات رالسبل لتعزيز دور المرأة.
وقالت فريدة عبدالله قمبر العوضي النائبة الأولى لرئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات التي رحبت بوفد سيدات الأعمال الكازاخستانيات، مشيرة إلى أن هذه الزيارة ستسهم في توسيع آفاق التعاون الممكنة لتنمية التبادلات التجارية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز الاتصالات بين سيدات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان الصديقة التي تعتبر شريكاً اقتصادياً واستثمارياً مهماً لبلادنا، حيث يرتبط بلدانا بعلاقات متطورة في جميع القطاعات وعلى الصعد كافة.
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وقدمت نائبة رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات عرضاً عن تطور مسيرة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً إلى أن مسيرة نهضة المرأة وتقدمها انطلقت منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971 ، في إطار المشروع التنموي الطموح للقائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - لبناء الوطن والمواطن، وانطلاقاً من رؤيته الثاقبة الحكيمة بأن المرأة تمثل نصف المجتمع وأنه لا يمكن لدولة تريد أن تبني نفسها أن تستغني عن نصفها الآخر، وقناعته الراسخة بأن مشاركة المرأة في خدمة المجتمع وإنجاز التنمية المنشودة أمر أساسي ومهم لاستكمال حلقتي العطاء.
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كما تحدثت نجلاء المطوع عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات خلال الجلسة عن أهداف ودور ومبادرات مجلس سيدات أعمال الإمارات الذي تأسس في عام 2001.