«نماء» تختتم مشاركتها في ملتقى رائدات الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 19 من «الملتقى الاقتصادي العالمي لرائدات وسيدات الأعمال»، التي أُقيمت يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، في فندق ريتز كارلتون، بمركز دبي المالي العالمي.

يعتبر الملتقى من أهم الأحداث المعنية بمناقشة قضايا رائدات الأعمال في المنطقة وأبرزها. حضر الملتقى الذي أقيم تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أكثر من 500 مشارك من صناع القرار، وقادة الشركات، رواد الأعمال والخبراء الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم ومن الجنسين، حيث اجتمعوا تحت سقف واحد لنشر وتعزيز مفاهيم وأسس المساواة بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد العالمي، الذي يعتبر حجر الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. واشتمل الملتقى على مجموعة من ورش العمل، والحلقات النقاشية التفاعلية، التي شارك فيها نخبة من المتحدثين والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، والتي ناقشت العديد من المواضيع.

وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة: «تأتي رعايتنا لفعاليات الدورة الـ 19 من الملتقى الاقتصادي العالمي لرائدات وسيدات الأعمال، تماشياً مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة.