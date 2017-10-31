7 مشاهد في الجولة السادسة

معتصم عبدالله (دبي)

استمر سباق المنافسة، على صدارة دوري الخليج العربي، والتي عادت إلى فريق الوصل، برصيد 14 نقطة، وهو ذات رصيد العين، الذي تعثر بالتعادل على ملعبه أمام الشارقة، في ختام الجولة، في مواجهة شهدت رقماً قياسياً من البطاقات الملونة، وعاد الجزيرة «حامل اللقب» إلى سكة الانتصارات، بتحقيقه الفوز خارج القواعد على حساب مضيفه حتا 3 - 2، وهو السيناريو نفسه الذي كرره النصر بفوزه على الظفرة 2 - 1، وحسم التعادل السلبي قمة الجولة التي جمعت شباب الأهلي دبي وضيفه الوحدة، في انتظار جولة «القمم الثلاث»، حيث يلعب النصر مع الوصل، الجزيرة مع شباب الأهلي دبي، والوحدة مع العين.

1-الملا «الوجه 12» لـ «قضاة الملاعب»

انضم الحكم يحيى الملا، والذي أدار مباراة العين أمام ضيفه الشارقة، إلى قائمة الحكام الـ12، لمباريات دوري الخليج العربي، خلال المباريات الـ36 للجولات الست الماضية، وأدار الملا مباراته الأولى في الدوري خلال الموسم الحالي، ويتصدر القائمة الدولي محمد عبدالله حسن برصيد 6 مباريات، حيث يعد الحكم الوحيد الذي وجود بشكل مستمر في الجولات الست الماضية.

وضمت قائمة حكام الساحة في الدوري، محمد عبدالله «6»، سلطان المرزوقي «5»، عمار الجنيبي «4»، أحمد سالم «4»، يعقوب الحمادي «3»، عبدالله العاجل «3»، سلطان محمد صالح «3»، عمر آل علي «3»، عادل النقبي «2»، مقابل مباراة للثلاثي حمد علي يوسف، أحمد عيسى درويش، ويحيى الملا.