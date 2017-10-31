3 محاور في ندوة «اكتشاف المواهب» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق صباح اليوم ندوة «اكتشاف المواهب الرياضية»، بفندق هيلتون كابيتال بأبوظبي، وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن برامج شراكته مع رابطة الدوري الإسباني، وتأتي استكمالاً لسلسلة الندوات والورش التي تقام في ضوء الخطط التطويرية المعتمدة من المجلس لرفد الرياضيين والمنتسبين لبرنامج الرعاية الرياضية وأندية أبوظبي، بالممارسات العالمية المتقدمة والخبرات المتطورة، التي تعزز نجاحات المنظومة الاحترافية لرياضة أبوظبي.

وتشهد الندوة تقديم ثلاثة محاور مختلفة، حيث تبدأ بتسجيل المشاركين في الساعة التاسعة صباحاً، ويقدم خوردي جراتاكوس المدير الفني لأكاديمية برشلونة الإسباني محاضرة حول وجهة نظر أكاديمية «البارسا»، حول كيفية اكتشاف الموهوبين الرياضيين، ومحاضرة فيليب مينامبرز من سيلتا فيجو، بعنوان «منهجية اكتشاف الموهوبين من وجهة نظر لاعبي الكرة المحترفين»، في حين يتحدث رافا جيل عن مسألة التركيز على الموهوبين من منظور إماراتي.

وأكد راشد الحوسني رئيس قسم الدعم وتطوير الرياضيين في مجلس أبوظبي الرياضي، اهتمام وحرص المجلس على عقد مثل هذه الدورات والندوات المهمة التي تستقطب خبرات عالمية بمختلف الاختصاصات، مبيناً أن ندوة خبرات من الدوري الإسباني، تقام ضمن برامج اتفاقية المجلس مع رابطة «الليجا»، وتهدف إلى الاطلاع على التجارب المتقدمة الإسبانية، في مختلف الاختصاصات، لدعم الرياضيين والمشاركين في الندوة بخبرات متطورة، تساعدهم على دعم المنظومة الاحترافية في أندية أبوظبي.