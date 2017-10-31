3 محاور في ندوة «اكتشاف المواهب» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق صباح اليوم ندوة «اكتشاف المواهب الرياضية»، بفندق هيلتون كابيتال بأبوظبي، وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن برامج شراكته مع رابطة الدوري الإسباني، وتأتي استكمالاً لسلسلة الندوات والورش التي تقام في ضوء الخطط التطويرية المعتمدة من المجلس لرفد الرياضيين والمنتسبين لبرنامج الرعاية الرياضية وأندية أبوظبي، بالممارسات العالمية المتقدمة والخبرات المتطورة، التي تعزز نجاحات المنظومة الاحترافية لرياضة أبوظبي.
وتشهد الندوة تقديم ثلاثة محاور مختلفة، حيث تبدأ بتسجيل المشاركين في الساعة التاسعة صباحاً، ويقدم خوردي جراتاكوس المدير الفني لأكاديمية برشلونة الإسباني محاضرة حول وجهة نظر أكاديمية «البارسا»، حول كيفية اكتشاف الموهوبين الرياضيين، ومحاضرة فيليب مينامبرز من سيلتا فيجو، بعنوان «منهجية اكتشاف الموهوبين من وجهة نظر لاعبي الكرة المحترفين»، في حين يتحدث رافا جيل عن مسألة التركيز على الموهوبين من منظور إماراتي.
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