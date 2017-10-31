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«الأمنية الفرعية» تناقش خطة تأمين «آسيوية 2019»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت اللجنة الأمنية الفرعية لتأمين كأس آسيا «الإمارات 2019»، خطتها لتوحيد الإجراءات في اجتماعها برئاسة العميد راشد سهيل آل علي نائب رئيس اللجنة الفرعية، ضمن الاستعدادات لتأمين المباريات، حضر الاجتماع عدد من ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة. يذكر أن النسخة السابعة عشرة من كأس آسيا، والتي تقام في ضيافة الإمارات من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019، تم الإعلان عن استضافتها في 9 مارس 2015، وتعتبر المرة الثانية التي تستضيف فيها الدولة البطولة، بعد نهائيات 1996.

     
 

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