صافي أرباح بنك الخليج الأول 6.03 مليار درهم لعام 2016

أبوظبي(الاتحاد)

حقق بنك الخليج الأول 6.03 مليار درهم أرباحا صافية خلال العام 2016، مقارنة مع 6.01 مليار درهم عام 2015، محققاً بذلك نمواً متواصلاً في أرباحه للعام السابع عشر على التوالي.

وبلغت قيمة العائد على السهم 1.32 درهم لعام 2016 مقارنة مع 1.31 درهم لعام 2015.

وقال عبدالحميد سعيد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول: «حقق بنك الخليج الأول أداءً قوياً عام 2016 على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة، وتعكس هذه النتائج الجيدة استمرار النمو على مدى 17 عاماً متتالية، وهو ما يعتبر إنجازاً متميزاً للبنك.»

وأضاف «لطالما كان تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا من أهم أولوياتنا منذ اليوم الأول لمسيرة نمونا، الأمر الذي أدى إلى تحقيق المساهمين لعوائد إجمالية على مدار السنوات الماضية تعادل ما يقارب 40 ضعفاً منذ إدراج أسهم البنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر يونيو 2002، وذلك يعد أحد أهم الإنجازات التي حققها البنك ضمن مسيرته المتميزة منذ تأسيسه عام 1979.